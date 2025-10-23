Аэрофлот начал продажу билетов на рейсы из Хабаровска в города ДФО и Китай

Компания «Аэрофлот» начала продажу билетов из Международного аэропорта Хабаровска в Китай на период вылетов с 26 октября по 28 марта. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», на нескольких направлениях число рейсов увеличено.
Увеличена частота рейсов в столицу Китая до 3 раз в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Харбин из Хабаровска можно будет улететь дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Рейсы будет выполнять компания «Аврора» на Airbus A319.
Кроме того, открыта продажа билетов в города Дальнего Востока и Сибири. Ежедневно будут выполняться рейсы до Магадана, Новосибирска и Петропавловска-Камчатского.
Рейсы на линии «Хабаровск — Иркутск — Хабаровск» будет выполняться до 6 рейсов в неделю, «Хабаровск — Южно-Сахалинск — Хабаровск» до 19 рейсов в неделю, «Хабаровск — Владивосток — Хабаровск» до 16 рейсов в неделю, «Хабаровск — Красноярск — Хабаровск» до 3 рейсов в неделю.
Перелёт можно совершить с 1 января 2026 года и до окончания зимнего сезонного расписания — 28 марта 2026 года.