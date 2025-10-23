Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэрофлот начал продажу билетов на рейсы из Хабаровска в города ДФО и Китай

На нескольких направлениях увеличена частота полетов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Компания «Аэрофлот» начала продажу билетов из Международного аэропорта Хабаровска в Китай на период вылетов с 26 октября по 28 марта. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», на нескольких направлениях число рейсов увеличено.

Увеличена частота рейсов в столицу Китая до 3 раз в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Харбин из Хабаровска можно будет улететь дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Рейсы будет выполнять компания «Аврора» на Airbus A319.

Кроме того, открыта продажа билетов в города Дальнего Востока и Сибири. Ежедневно будут выполняться рейсы до Магадана, Новосибирска и Петропавловска-Камчатского.

Рейсы на линии «Хабаровск — Иркутск — Хабаровск» будет выполняться до 6 рейсов в неделю, «Хабаровск — Южно-Сахалинск — Хабаровск» до 19 рейсов в неделю, «Хабаровск — Владивосток — Хабаровск» до 16 рейсов в неделю, «Хабаровск — Красноярск — Хабаровск» до 3 рейсов в неделю.

Перелёт можно совершить с 1 января 2026 года и до окончания зимнего сезонного расписания — 28 марта 2026 года.