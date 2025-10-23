Аэрофлот начал продажу билетов на рейсы из Хабаровска в города ДФО и Китай

Увеличена частота рейсов в столицу Китая до 3 раз в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Харбин из Хабаровска можно будет улететь дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Рейсы будет выполнять компания «Аврора» на Airbus A319.