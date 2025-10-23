Замкнутый круг: почему инфляция не снижается в Казахстане, рассказали аналитики

Тимур Сулейменов, глава Нацбанка РК, в кулуарах мажилиса отметил, что экономика в стране «перегрета», так как в ней много денег. «Монетарные агрегаты растут, выросли примерно на 18%. Они показывали некоторое снижение. Сейчас опять показывают повышение. То есть денег в экономику заливается много. Источника два: большие фискальные вливания и потребительское кредитование», — сообщил Тимур Сулейменов. При этом признаки перегрева экономики отмечались Нацбанком и в январе 2025 года. Чтобы снизить инфляцию, повышается базовая ставка Нацбанка — на последнем заседании ее увеличили до 18%. При этом есть вероятность, что в ноябре она может вновь вырасти. Подобные меры делают кредиты более дорогими, а депозиты становятся еще выгоднее. В итоге население должно больше сохранять средства, снижая спрос на товары и услуги, что также должно привести к откату цен и сокращению инфляции. Однако, как отмечают аналитики Telegram-канала под названием «Нацбанка» (не относится к центральному банку страны — прим. ред.), ужесточение мер кредитования не проводит к должному эффекту, так как сохраняется высокий спрос населения. А это продолжает ускорять инфляцию. Замкнутый круг инфляции Одной из причин сохранения роста цен аналитики называют высокий потребительский спрос населения даже на фоне снижения их доходов. Это ранее отмечали и в Нацбанке — казахстанцы все чаще пользуется займами, так как заработанных денег не хватает для обеспечения привычного уровня жизни. «Возник замкнутый круг: инфляция делает нас беднее, но в попытке сохранить привычный уровень жизни за счет кредитов мы вновь разгоняем цены. Причем сам Сулейменов ранее признавал, что эффект от ужесточения правил выдачи кредитов и повышения базовой ставки слабый, потому что люди смотрят не на ставку по кредиту, а размер ежемесячного платежа», — отмечается в источнике. Одни меры перекрывают другие Отметим, что эксперты и аналитики также указывали на то, как некоторые меры по борьбе с инфляцией за счет высокой базовой ставки могут оказаться неэффективными из-за других решений, которые перекрывают их эффект. Например, это затрагивает вопросы ипотечного кредитования — годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) может быть ограничена на уровне 20%, но при этом сохраняются и развиваются льготные программы. Поэтому эксперты отмечали, что снижение ГЭСВ не повлияет на стоимость жилья, ведь казахстанцы в основном покупают его именно через льготные программы. «В этой ситуации правительству и Нацбанку необходимо работать с инфляционными ожиданиями населения. Регулятор поднимал этот вопрос, но практических действий пока не видно», — сообщают аналитики.