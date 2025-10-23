На пути рыбы к потребителю появится еще один препон

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко о новых мерах федерального правительства по повышению прозрачности цен на рыбу:
— Участники рынка с 1 ноября нынешнего года должны передавать на биржу сведения о внебиржевых сделках объемом от 10 тонн как по внутренним, так и по экспортным операциям. Пока такая информация сообщается добровольно, а с 1 марта 2026 года делать это надо будет в обязательном порядке.
Решение, по мнению правительства, даст возможность отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара. Мониторинг будет вестись по основным промысловым видам рыб — минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия, а также по лососевым — горбуша, кета и нерка.
Я так понимаю, что это первый шаг к тому, чтобы перейти на реализацию рыбы на биржевых торгах, против чего выступает все рыбацкое сообщество страны. Рыба не может являться биржевым товаром, она не однородна. И нигде в мире она так не продается.
Да, в некоторых странах биржи создаются мелкими кооперативами, чтобы биржевики закупали у них рыбу оптом и реализовывали крупные партии на внутреннем или внешнем рынке. Но это делают сами рыбаки!
Если правительство хочет просчитать ценовые индикаторы и цены на каждый вид рыбы, сделать это можно на основе статистических и других данных.
Повторяю, нынешнее решение — прелюдия к тому, чтобы перейти к биржевым торгам. Мы знаем, что принят национальный план по развитию конкуренции, так вот там предусмотрено часть продукции реализовывать именно на бирже.
Но биржа — не государственное предприятие, а коммерческое, а значит рыба никак не станет дешевле, потому что появится еще один посредник на пути к потребителю.
У рыбопромышленников годами, десятилетиями сложились торговые связи внутри страны, у них нет проблемы со сбытом. Если мы действительно хотим снизить стоимость рыбной продукции, надо уменьшить финансовую нагрузку на рыбную отрасль, а она как раз растет.
Коэффициент-дефлятор, а он ежегодно устанавливается с учетом изменения потребительских цен, сразу увеличивает ставку сбора за пользование биоресурсами на 1,2.
Все предприятия, которые занимаются выловом лососевых рыб, будут перезаключать договора на пользование рыболовными участками. А там огромные суммы, заплатить их следует до 1 октября 2026 года. Куда они лягут? Конечно, на затраты, то есть на себестоимость.
И потом отчетность по сделкам — дополнительная бумажная работа, которой и сейчас достаточно много.
Говоря о ценах, надо иметь в виду, что предприятие не может продавать продукцию ниже себестоимости, у него должна быть хоть какая-то рентабельность, чтобы развиваться, модернизировать производство.
А пока ситуация такова, что из-за недостатка сырья, нынешняя путина не очень хорошо сложилась в Охотском округе, и в силу других причин с 1 декабря останавливается рыбокомплекс «Иня» в Северном районе Хабаровска.
А это одно из крупнейших предприятий, продукцию которого хорошо знают в крае! Но так не должно быть! Не случилось бы, что нам в конце концов просто некого будет контролировать!