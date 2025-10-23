Раскрыто, как Россия ответит Норвегии на запрет промысла для российских судов

По словам Шестакова, Осло ограничило промысел для двух российских компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд», ссылаясь на защиту национальных интересов и безопасности. Российская сторона категорически не согласна с таким подходом. «Мы провели заседание, норвежцы заявили, что действуют в рамках соглашения, однако это не так. Они не собираются снимать ограничения», — подчеркнул глава ведомства.