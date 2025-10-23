Ричмонд
Раскрыто, как Россия ответит Норвегии на запрет промысла для российских судов

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Россия готовит ответные шаги против Норвегии после введения запрета на деятельность российских рыбопромысловых судов в норвежской экономической зоне.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Россия готовит ответные шаги против Норвегии после введения запрета на деятельность российских рыбопромысловых судов в норвежской экономической зоне. Об этом пишет «ТАСС».

По словам Шестакова, Осло ограничило промысел для двух российских компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд», ссылаясь на защиту национальных интересов и безопасности. Российская сторона категорически не согласна с таким подходом. «Мы провели заседание, норвежцы заявили, что действуют в рамках соглашения, однако это не так. Они не собираются снимать ограничения», — подчеркнул глава ведомства.

Он уточнил, что Росрыболовство готовит комплекс ответных мер, о которых Норвегия будет уведомлена своевременно. На данный момент переговорный процесс заморожен, а сроки следующего раунда консультаций и заседания смешанной комиссии по распределению квот на 2026 год пока не определены.

Шестаков отметил, что текущая ситуация не повлияла на состояние рыбных запасов: промысел продолжается по соглашениям, достигнутым в 2024 году, и все обязательства выполняются в полном объеме. Однако последствия введенных Норвегией ограничений, по его прогнозу, станут ощутимыми только с 2026 года.

Напомним, что в июле 2025 года правительство Норвегии запретило двум российским компаниям вести промысел в своей исключительной экономической зоне. В ответ Москва вызвала временного поверенного в делах Норвегии и вручила ему ноту протеста. В МИД России заявили, что подобные действия являются грубым нарушением двустороннего соглашения 1976 года, регулирующего сотрудничество в сфере рыболовства.

Читайте также: Стало известно, что послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против РФ.

