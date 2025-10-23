Раскрыто, как Россия ответит Норвегии на запрет промысла для российских судов

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Россия готовит ответные шаги против Норвегии после введения запрета на деятельность российских рыбопромысловых судов в норвежской экономической зоне. Об этом пишет «ТАСС».
По словам Шестакова, Осло ограничило промысел для двух российских компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд», ссылаясь на защиту национальных интересов и безопасности. Российская сторона категорически не согласна с таким подходом. «Мы провели заседание, норвежцы заявили, что действуют в рамках соглашения, однако это не так. Они не собираются снимать ограничения», — подчеркнул глава ведомства.
Он уточнил, что Росрыболовство готовит комплекс ответных мер, о которых Норвегия будет уведомлена своевременно. На данный момент переговорный процесс заморожен, а сроки следующего раунда консультаций и заседания смешанной комиссии по распределению квот на 2026 год пока не определены.
Шестаков отметил, что текущая ситуация не повлияла на состояние рыбных запасов: промысел продолжается по соглашениям, достигнутым в 2024 году, и все обязательства выполняются в полном объеме. Однако последствия введенных Норвегией ограничений, по его прогнозу, станут ощутимыми только с 2026 года.
Напомним, что в июле 2025 года правительство Норвегии запретило двум российским компаниям вести промысел в своей исключительной экономической зоне. В ответ Москва вызвала временного поверенного в делах Норвегии и вручила ему ноту протеста. В МИД России заявили, что подобные действия являются грубым нарушением двустороннего соглашения 1976 года, регулирующего сотрудничество в сфере рыболовства.
