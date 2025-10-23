Что аграрии Башкирии положат в закрома?

Какая-то часть выращенной свеклы осталась тогда, к сожалению, на полях непереработанной, в том числе из-за теплой зимы и резких скачков температуры. Сельчане сделали соответствующие выводы, учли допущенные ошибки и уже в 2025 году уменьшили посевные площади сахарной свеклы и все равно получили хороший урожай. И это при том, что во многих регионах страны наблюдается неурожай этой технической культуры, из-за чего сахар может подорожать в российских магазинах на 25−30% в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Хочется надеяться, что нас это не коснется.