Что аграрии Башкирии положат в закрома?

Спрос рождает предложение. Этот закон рынка, как никогда раньше, сегодня очень актуален в сфере башкирского АПК.
Именно спрос заставляет аграриев Башкирии, впрочем, как и других регионов России, переориентироваться, исходя из реалий рынка, менять привычную, устоявшуюся годами структуру посевных площадей и делать упор на то, на чем действительно можно хорошо заработать, а не просто засеять хоть чем, чтобы не пустовала земля.
По мнению Главы Башкирии Радия Хабирова, сейчас в сельском хозяйстве очень важно «проявлять пластичность и заниматься тем, что действительно актуально».
Напомним: в этом году в республике посевные площади превысили 2,6 млн га. Из них на яровые культуры приходится немногим более 2 млн га.
«Наши аграрии гибко реагируют на потребности рынка — это важно. Завершаем год с отличными показателями — хорошие цифры, молодцы», — сказал Радий Хабиров, комментируя итоги уборочной кампании-2025.
Башкирия действительно радует в этом году высокими урожаями, перепроизводством основных видов сельхозпродукции и самое главное тем, что республика полностью закрывает свои потребности по тому же зерну, сахару, масличным и другим культурам. Уборочную кампанию по всем культурам в республике планируется завершить в течение ближайших двух недель.
По прогнозам специалистов, в Башкирии планируется собрать в этом году 3,8 млн зерна в бункерном весе, рекордные 1 млн тонн масличных культур и примерно 2 млн тонн сахарной свеклы.
Но обо всем по порядку.
ПО АМБАРАМ И СУСЕКАМ.
Несмотря на сложные погодные условия, в регионе завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур, констатировал вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, озвучив на оперативке в правительстве результаты сезона-2025.
На данный момент в республике убрано без малого 100% площадей с зерновыми культурами, или примерно 1,4 млн га. Осталось завершить работы на 20 тысяч га, занятых под поздние культуры: кукурузу (на зерно) и гречиху. Намолочено более 3,76 млн тонн зерна: почти на 500 тысяч тонн больше, чем год назад. Средняя урожайность составила 27,4 центнера с гектара.
Традиционно лидером по намолоту является Стерлитамакский район — 250 тысяч тонн зерна. Свыше 150 тысяч тонн — на счету Чекмагушевского, Мелеузовского, Илишевского, Баймакского, Аургазинского и Давлекановского районов.
Однако по урожайности с большим отрывом от всех остальных районов лидируют хозяйства Чекмагушевского и Кармаскалинского районов, собравшие с каждого гектара от 43 до 46 центнеров зерна. Более 35 центнеров с гектара получили в Аургазинском, Стерлитамакском и Гафурийском районах Башкирии.
САХАРНЫЙ БАЛАНС.
Башкирия уже не первый год полностью обеспечивает свои потребности в сахаре. Напомним, в прошлом году урожай сахарной свеклы достиг небывалых ранее 2,6 млн тонн. С одной стороны, исторический рекорд, с точки зрения бизнеса — большой объем, который год назад привел к кризису в вопросах переработки. Никогда в истории нашей республики не было такого богатого урожая свеклы.
«Норма для комфортной работы сахарных заводов Башкирии — 1,7 млн тонн. Ровно столько требуется для того, чтобы вырастить, привезти, переработать и продать этот сахар, который мы и так производим в 6−7 раз больше, чем нужно республике», — отметил в разговоре с Башинформом в начале 2025 года вице-премьер правительства РБ Ильшат Фазрахманов.
Какая-то часть выращенной свеклы осталась тогда, к сожалению, на полях непереработанной, в том числе из-за теплой зимы и резких скачков температуры. Сельчане сделали соответствующие выводы, учли допущенные ошибки и уже в 2025 году уменьшили посевные площади сахарной свеклы и все равно получили хороший урожай. И это при том, что во многих регионах страны наблюдается неурожай этой технической культуры, из-за чего сахар может подорожать в российских магазинах на 25−30% в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Хочется надеяться, что нас это не коснется.
По оперативным данным минсельхоза Башкирии, убрано 90% площадей с сахарной свеклой. Накопано более 1,9 млн тонн корнеплодов. Средняя урожайность составляет 486 центнеров с гектара.
В свою очередь, сахарные заводы республики ежесуточно перерабатывают примерно 12 тысяч тонн свеклы. На сегодняшний день произведено более 70 тысяч тонн сахара. Ожидается, что работа таких заводов в Башкирии продолжится до конца февраля следующего года.
И ХЛЕБУШЕК С МАСЛОМ.
Как уже было сказано выше, сельскохозяйственные предприятия и фермеры нашего региона гибко реагируют на потребности рынка. Сегодня очень выгодно заниматься масличными. Поэтому многие хозяйства теперь сажают на своих полях именно подсолнечник, сою, рапс, масличный лен — одним словом, высокомаржинальные культуры.
Пока в Башкирии обмолочено более 70% посевных площадей. Получено около 780 тысяч тонн маслосемян.
Главное теперь — сохранить. В этом вопросе прогнозы минсельхоза республики тоже благоприятные.
Сейчас в регионе работают 34 элеватора, в которых можно единовременно хранить более 2 млн тонн зерновых и масличных культур.
Плюс порядка 2 млн тонн можно сберечь непосредственно в специальных помещениях у аграриев. Всего в хозяйствах на сегодня имеется 359 зерносушилок. Так что аграрии планируют, что будем и с хлебом, и с маслом. Растительным.
БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТЯТ.
Параллельно с уборкой и кормозаготовкой башкирские аграрии закладывают основу будущего урожая. Посев озимых под урожай следующего года уже завершен. В этом году под зиму засеяно около 294 тысяч га, преимущественно пшеницей. Кстати, это на 40 тысяч га больше, чем год назад.
Справиться сельчанам со всеми задачами посевной и уборочной кампаний помогла в том числе своевременно закупленная современная высокопроизводительная техника. Только с начала 2025 года башкирскими сельхозпредприятиями и фермерами приобретено 1546 единиц техники на 9,3 млрд рублей. Из них по договорам лизинга через Росагролизинг в регион поступило 395 единиц техники на 2,4 млрд рублей.
По объемам поставок техники в лизинг республика занимает пятое место в рейтинге субъектов России. Больше всего современной спецтехники закупили хозяйства Мелеузовского, Стерлитамакского, Кармаскалинского, Илишевского и Уфимского районов.
КОПЕЙКА РУБЛЬ ПРИНЕСЕТ.
Каждый знает: необходимым условием для стабильной работы АПК является финансовая поддержка.
На данный момент минсельхозом России одобрено 397 заявок из Башкирии на общую сумму льготных краткосрочных кредитов 16,4 млрд рублей, выдано заемщикам — 348 заявок на 12,6 млрд рублей.
Благодаря льготному инвестиционному кредитованию одобрено 88 заявок на 6 млрд рублей. Из них 78 заявок на 1,380 млрд рублей касаются приобретения техники.
По оперативной информации, хозяйствам республики перечислено более 3,5 млрд рублей субсидий. Это 71% от лимитов, предусмотренных на прямую поддержку сельхозтоваропроизводителей в 2025 году. Из них на долю федеральной казны приходится 2,3 млрд рублей, республиканского бюджета — 1,2 млрд рублей.
НАКОРМИМ И ЗАГРАНИЦУ.
Объем экспорта продукции башкирского АПК к началу второй декады октября 2025 года составил 261,3 млн долларов США. Это на 37 млн долларов больше, чем год назад.
Отметим, увеличение поставок продукции агропромышленного комплекса республики ведется в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«В этом году у нас вновь наблюдается перепроизводство большинства видов сельскохозяйственной продукции. Такое положение дел сохранится еще не один год. Поэтому будем развивать экспорт, чтобы продолжать расти в производстве», — заключил заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.