Областную программу расселения расширят

В стройблоке правительства Ленобласти напомнили, что по действующей программе с 2019 года переселили более 14 тыс. человек и возвели 33 новостройки. При этом на вопрос «Ъ-СПб», какое финансирование и как изменятся параметры программы на период с 2026 по 2031 год, в пресс-службе не ответили, заявив, что они находятся на согласовании.