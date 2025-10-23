Очередная индексация пройдет в январе: россиянам рассказали, на сколько рублей увеличится пенсия в 2026 году

Повышение страховых пенсий в 2026 году затронет 38 миллионов пенсионеров. Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средний размер пенсии по старости вырастет почти на две тысячи рублей по сравнению с показателем 2025 года.
Он напомнил, что индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты будет проведена с 1 января 2026 года. Процедура повышения сохранится в том же порядке, что и в текущем году. Индекс составит 7,6 процента, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 6,8 процента.
По словам Чиркова, в результате повышения средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и превысит отметку в 27 тысяч рублей. Глава Соцфонда также сообщил, что почти 11,9 триллиона рублей будет направлено на финансирование страховых пенсий.
Напомним, что в ноябре график пенсионных выплат будет изменён из-за праздничных дней, связанных с Днём народного единства. По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, выплаты, запланированные на начало месяца, будут произведены уже 1 ноября. Даты доставки пенсии через почтовые отделения корректируются с учётом режима работы в конкретном регионе, но правило досрочного перечисления остаётся неизменным. Выплаты на банковские счета поступают заранее — не позднее 31 октября.
Прежде экономист Анатолий Никитин предложил поднять минимальную страховую пенсию до 35 тысяч рублей. По его словам, это улучшит жизнь пенсионеров, позволит им отказаться от работы и простимулирует экономику за счет роста спроса.
Также Минтруд сообщил, что с 1 января в России проведут особую индексацию пенсий. В 2026 году выплаты будут увеличены в один этап, а размер повышения превысит уровень инфляции.
Член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина отмечала, что будущая пенсия россиянина может начинать формироваться уже с 14 лет, если подросток устроится на официальную работу. Также сенатор отметила ограничения по рабочему времени: дети до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, подростки от 16 до 18 — до 35 часов. Для 14−15-летних продолжительность рабочего дня ограничена четырьмя часами.