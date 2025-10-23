Очередная индексация пройдет в январе: россиянам рассказали, на сколько рублей увеличится пенсия в 2026 году

Член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина отмечала, что будущая пенсия россиянина может начинать формироваться уже с 14 лет, если подросток устроится на официальную работу. Также сенатор отметила ограничения по рабочему времени: дети до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, подростки от 16 до 18 — до 35 часов. Для 14−15-летних продолжительность рабочего дня ограничена четырьмя часами.