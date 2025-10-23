Ричмонд
Два предприятия «Башнефти» попали под американские санкции

ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «Башнефть-Полюс» попали в обновленный санкционный список министерства финансов США в рамках «давления на российский энергетический сектор», говорится в пресс-релизе ведомства. Рестрикции наложены на нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть» и их дочерние предприятия.

О санкциях в отношении нефтяной отрасли заявил президент США Дональд Трамп. Глава минфина этой страны Скотт Бессент призвал союзников поддержать меры Вашингтона.

ООО «Башнефть-Добыча» зарегистрировано в Уфе, занимается разведкой и разработкой нефтяных месторождений. ООО «Башнефть-Полюс» зарегистрировано в Нарьян-Маре, является совместным предприятием «Башнефти» и ЛУКОЙЛа. Компания разрабатывает нефтегазовые месторождения в Ненецком автономном округе.

