Власти разрабатывают план экономического развития вокруг нового аэропорта Иркутска

IrkutskMedia, 23 октября. В Иркутской области по распоряжению губернатора Игоря Кобзева создана рабочая группа для планирования экономического развития территории вокруг нового аэропорта в пади «Ключевая». Первое заседание провёл и. о. министра экономического развития Виктор Цишковский, чтобы учесть опыт других регионов и определить направления для бизнес-роста.
Как сообщает пресс-служба облправительства, в рамках подготовки рассматривается создание складских комплексов, конгрессно-выставочного центра, индустриальных и технопарков. Особое внимание уделяется организации таможенного оформления и логистического сопровождения грузов для ускорения административных процедур.
«Строительство нового иркутского аэропорта — самый масштабный проект региона за последние десятилетия, который определит развитие всей Иркутской области. И уже на этом этапе мы должны предусмотреть возможность создания аэропортовой инфраструктуры, чтобы на стратегически важных портовых территориях реализовать мощный многофункциональный хаб, который станет фундаментом регионального экономического роста. Это совместная с предпринимателями работа, поэтому мы пригласили деловое сообщество Приангарья включиться в процесс и направить свои предложения в рамках проведения предпроектных работ», — подчеркнул Виктор Цишковский.
Напомним, предпроектные работы ведёт институт «Аэропроект». Планируется возможность строительства второй взлетно-посадочной полосы, расширения аэровокзального и аэродромного комплексов, а также улучшения транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Завершить предпроектные работы планируют к марту 2026 года, после чего начнётся разработка проектной документации. Строительство нового аэропортового комплекса намечено на 2028 год.
Также ранее в Иркутске состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главы Росавиации Дмитрия Ядрова. Основное внимание уделили проекту строительства нового аэропорта, который должен стать важным транспортным узлом для пассажирских и грузовых перевозок региона и Дальнего Востока.