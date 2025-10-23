Власти разрабатывают план экономического развития вокруг нового аэропорта Иркутска

«Строительство нового иркутского аэропорта — самый масштабный проект региона за последние десятилетия, который определит развитие всей Иркутской области. И уже на этом этапе мы должны предусмотреть возможность создания аэропортовой инфраструктуры, чтобы на стратегически важных портовых территориях реализовать мощный многофункциональный хаб, который станет фундаментом регионального экономического роста. Это совместная с предпринимателями работа, поэтому мы пригласили деловое сообщество Приангарья включиться в процесс и направить свои предложения в рамках проведения предпроектных работ», — подчеркнул Виктор Цишковский.