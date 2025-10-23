Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти разрабатывают план экономического развития вокруг нового аэропорта Иркутска

Первое заседание рабочей группы провел и.о. министра экономического развития Виктор Цишковский.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 октября. В Иркутской области по распоряжению губернатора Игоря Кобзева создана рабочая группа для планирования экономического развития территории вокруг нового аэропорта в пади «Ключевая». Первое заседание провёл и. о. министра экономического развития Виктор Цишковский, чтобы учесть опыт других регионов и определить направления для бизнес-роста.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в рамках подготовки рассматривается создание складских комплексов, конгрессно-выставочного центра, индустриальных и технопарков. Особое внимание уделяется организации таможенного оформления и логистического сопровождения грузов для ускорения административных процедур.

«Строительство нового иркутского аэропорта — самый масштабный проект региона за последние десятилетия, который определит развитие всей Иркутской области. И уже на этом этапе мы должны предусмотреть возможность создания аэропортовой инфраструктуры, чтобы на стратегически важных портовых территориях реализовать мощный многофункциональный хаб, который станет фундаментом регионального экономического роста. Это совместная с предпринимателями работа, поэтому мы пригласили деловое сообщество Приангарья включиться в процесс и направить свои предложения в рамках проведения предпроектных работ», — подчеркнул Виктор Цишковский.

Напомним, предпроектные работы ведёт институт «Аэропроект». Планируется возможность строительства второй взлетно-посадочной полосы, расширения аэровокзального и аэродромного комплексов, а также улучшения транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Завершить предпроектные работы планируют к марту 2026 года, после чего начнётся разработка проектной документации. Строительство нового аэропортового комплекса намечено на 2028 год.

Также ранее в Иркутске состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главы Росавиации Дмитрия Ядрова. Основное внимание уделили проекту строительства нового аэропорта, который должен стать важным транспортным узлом для пассажирских и грузовых перевозок региона и Дальнего Востока.