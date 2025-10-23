Выяснилось, как переезд может повлиять на размер пенсии россиян

Он подробно пояснил, что на страховую пенсию по старости влияют не только стаж и накопленные пенсионные баллы, но и география проживания. Так, при смене северного региона на центральный коэффициент, повышающий выплаты, перестаёт применяться. Однако эта норма не касается тех, кто заработал «северный стаж». Для них действует постоянная доплата за годы, проведённые в сложных климатических условиях, независимо от того, где человек живёт после выхода на пенсию.