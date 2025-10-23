Выяснилось, как переезд может повлиять на размер пенсии россиян

Переезд пенсионера с Крайнего Севера в центральные регионы России нередко оборачивается снижением выплат: при смене места жительства человек теряет право на «районный коэффициент», увеличивавший размер пенсии.
Даже при переезде между северными территориями возможны изменения, ведь в каждом регионе действуют собственные повышающие коэффициенты. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он подробно пояснил, что на страховую пенсию по старости влияют не только стаж и накопленные пенсионные баллы, но и география проживания. Так, при смене северного региона на центральный коэффициент, повышающий выплаты, перестаёт применяться. Однако эта норма не касается тех, кто заработал «северный стаж». Для них действует постоянная доплата за годы, проведённые в сложных климатических условиях, независимо от того, где человек живёт после выхода на пенсию.
Если условный Иван Петрович, тридцать лет проработавший в Норильске, решит переехать к детям в Воронеж, он утратит региональную надбавку, но сохранит увеличение за долгие годы северного труда. При этом при переезде из одного северного субъекта в другой размер пенсии также может скорректироваться, ведь коэффициенты в разных районах различаются.
Отдельный порядок установлен для тех, кто после завершения трудовой деятельности перебирается в сельскую местность. Пенсионерам, имеющим не менее тридцати лет сельского стажа, положена доплата в размере двадцати пяти процентов. Если человек получает пенсию в городе, а затем переезжает в деревню, он вправе подать заявление на перерасчёт. Примечательно, что при возвращении в город надбавка сохраняется.
Попытки искусственно увеличить выплаты фиктивной пропиской в северных регионах бесполезны. В Социальном фонде аккумулируются данные работодателей, и при назначении пенсии учитывается реальный стаж и место работы.
Нилов подчеркнул, что существуют и социальные гарантии, которые не зависят от переезда. Если размер пенсии оказывается ниже прожиточного минимума неработающего пенсионера в конкретном субъекте, она автоматически доводится до этого уровня. Поскольку величина прожиточного минимума различна в разных регионах, итоговая сумма при смене места жительства может как увеличиться, так и уменьшиться.
Читайте также: Стало известно, с какого возраста россияне могут начать формировать пенсию.