Bild: Volkswagen может остановить выпуск Golf и Tiguan из-за отсутствия чипов

Генеральный директор и акционер Nexperia Чжан Сюэчжэн был отстранен от должности по решению суда. По данным CNN, такое решение было принято после того, как американские официальные лица сообщили правительству Нидерландов, что Чжана нужно заменить, чтобы Nexperia была исключена из списка компаний, которые США считают угрозой национальной безопасности или своим внешнеполитическим интересам.