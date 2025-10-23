Ричмонд
У бывшего производителя Zewa в РФ снова изменится собственник

Бывшие активы шведской компании Zewa перейдут Светогорскому целлюлозно-бумажному комбинату.

Источник: Комсомольская правда

Бывшие активы шведской компании Essity, производившей товары под брендами Zewa и Libresse, снова поменяют собственника. Как выяснило издание «Коммерсантъ», предприятие «Эволюция комфорта», в которое входят эти активы, перейдет под контроль Светогорского целлюлозно-бумажного комбината.

По информации источников газеты, договор о купле-продаже был подписан в конце прошлой недели. Сама сделка должна быть окончательно завершена в ближайшие дни. Отмечается, что завод «ЭвоКом» расположен рядом с предприятием, способным стать для него поставщиком сырья.

Сообщается, что на покупку компании «Эволюция комфорта» было несколько претендентов. Однако, по словам собеседников издания, потенциальные покупатели не смогли договориться с продавцом о стоимости актива. Точная сумма текущей сделки не раскрывается, заявляет «Ъ».

Ранее стало известно, что компания Health & Nutrition (H&N), ранее известная как «Данон Россия», проводит ребрендинг. Как сообщили в компании, производитель молочной продукции и детского питания теперь будет использовать название «Логика молока».