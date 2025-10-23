У бывшего производителя Zewa в РФ снова изменится собственник

По информации источников газеты, договор о купле-продаже был подписан в конце прошлой недели. Сама сделка должна быть окончательно завершена в ближайшие дни. Отмечается, что завод «ЭвоКом» расположен рядом с предприятием, способным стать для него поставщиком сырья.