У бывшего производителя Zewa в РФ снова изменится собственник

Бывшие активы шведской компании Essity, производившей товары под брендами Zewa и Libresse, снова поменяют собственника. Как выяснило издание «Коммерсантъ», предприятие «Эволюция комфорта», в которое входят эти активы, перейдет под контроль Светогорского целлюлозно-бумажного комбината.
По информации источников газеты, договор о купле-продаже был подписан в конце прошлой недели. Сама сделка должна быть окончательно завершена в ближайшие дни. Отмечается, что завод «ЭвоКом» расположен рядом с предприятием, способным стать для него поставщиком сырья.
Сообщается, что на покупку компании «Эволюция комфорта» было несколько претендентов. Однако, по словам собеседников издания, потенциальные покупатели не смогли договориться с продавцом о стоимости актива. Точная сумма текущей сделки не раскрывается, заявляет «Ъ».
Ранее стало известно, что компания Health & Nutrition (H&N), ранее известная как «Данон Россия», проводит ребрендинг. Как сообщили в компании, производитель молочной продукции и детского питания теперь будет использовать название «Логика молока».