В Омске нашли инвестора для исторического дома, построенного более 100 лет назад

Омский Минкульт включил в перечень выявленных объектов культурного наследия «Дом жилой Власа Сергеева, с амбаром», расположенный по адресу: улица Пранова, 28 / улица 30 лет ВЛКСМ, 38. Как сообщили в омском отделении ВООПИК, комиссия признала этот статус для постройки со второй попытки.
Также в региональном отделении ВООПИК сообщили, что для ремонта исторического здания уже найден инвестор. Омская строительная реставрационная компания «Трестстрой-2000» планирует перенести сюда свой офис и мастерские. Бывший амбар станет реставрационной мастерской для лепного декора и других конструкций.
«Дом жилой Власа Сергеева, с амбаром» был построен более 100 лет назад, в 1917 году. В 2014 году пятиквартирный дом был признан аварийным, и было решено расселить и снести его до конца 2024 года.