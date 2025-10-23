Ричмонд
Продажи легковых автомобилей в сентябре снизились, но рынок электромобилей продолжает бить рекорды

Vaib.uz (Узбекистан. 23 октября). В сентябре 2025 года на рынке легковых автомобилей в Узбекистане зафиксировано снижение продаж на 6,4% по сравнению с августом. Всего было реализовано 84,6 тысячи легковых автомобилей, свидетельствуют данные Центра экономических исследований и реформ. Особенно заметное падение спроса отмечено в Сурхандарьинской и Навоийской областях, а также в Ташкенте.

Источник: Vaib.Uz

Сегмент новых автомобилей: умеренное падение.

Сегмент новых легковых автомобилей также продемонстрировал умеренное снижение. В сентябре было продано 31,9 тысячи новых машин, что на 15,2% меньше по сравнению с августом.

Новые автомобили отечественного производства традиционно сохраняют доминирующее положение на рынке — реализовано 27,4 тысячи единиц (снижение на 16,1% к предыдущему месяцу).

Новые автомобили иностранного производства показали меньший спад: 4,5 тысячи проданных машин, что на 8,9% ниже августовского результата.

Вторичный рынок: стабильность с минимальным снижением.

Продажи на вторичном рынке легковых автомобилей составили 52,6 тысячи единиц, что практически совпадает с уровнем августа (снижение всего на 0,1%). Это подтверждает устойчивый интерес населения к подержанным автомобилям на фоне сезонных колебаний спроса на новые машины.

Электромобили продолжают ставить рекорды.

Ярким исключением на общем фоне стал сегмент электромобилей. В сентябре было реализовано рекордное количество — 7,8 тысячи единиц, что на 21,6% превышает показатели августа. Это лучший месячный результат для этого сегмента.

В третьем квартале 2025 года в стране продано 20,7 тысячи легковых электромобилей — рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил в 2,2 раза. Наибольший рост продаж электрокаров отмечен в Ташкентской и Самаркандской областях, а также в столице.