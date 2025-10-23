Продажи легковых автомобилей в сентябре снизились, но рынок электромобилей продолжает бить рекорды

Vaib.uz (Узбекистан. 23 октября). В сентябре 2025 года на рынке легковых автомобилей в Узбекистане зафиксировано снижение продаж на 6,4% по сравнению с августом. Всего было реализовано 84,6 тысячи легковых автомобилей, свидетельствуют данные Центра экономических исследований и реформ. Особенно заметное падение спроса отмечено в Сурхандарьинской и Навоийской областях, а также в Ташкенте.