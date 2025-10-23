В Свердловской области модернизируют крупные энергообъекты

Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников проконтролировал проведение работ. В частности, он посетил реконструирующуюся подстанцию 110 кВ «Свобода», которая обеспечивает электроснабжение более 16 тыс. жителей, а также нескольких десятков социально значимых объектов Сысерти и поселка Каменка, сообщили в пресс-службе компании. Энергетики уже заменили основной трансформатор 10 МВА на новый и более мощный — 16 МВА. В ближайшее время специалисты произведут замену второго трансформатора аналогичной мощности (16 МВА). Весь комплекс работ по обновлению подстанции «Свобода» будет завершен в 2027 году.
Энергетики установят новые распределительные устройства и измерительное оборудование, систему защиты и автоматики. Также на подстанции появятся новые закрытое распределительное устройство 10 кВ и пункт управления. На модернизацию энергообъекта в рамках инвестиционной программы «Россети Урал» направит более миллиарда рублей.
Также Дмитрий Воденников посетил строительную площадку возле подстанции 220 кВ «Калининская» (принадлежит филиалу ПАО «Россети» — МЭС Урала). Этот энергообъект перераспределяет электроэнергию на оборудование «Россети Урал». Энергетики выполняют реконструкцию 12 заходов высоковольтных линий электропередачи 110 кВ на данную подстанцию. Кроме того, специалисты установят пять новых металлических опор и заменят порядка 1 км провода.
Тем самым повысится надежность электроснабжения крупных промышленных и торговых организаций и станций метро Екатеринбурга. «Каждый обновленный энергообъект — это повышение качества жизни для десятков тысяч жителей нашего региона, стабильная работа промышленных предприятий и социальных объектов. Мы непрерывно усиливаем надежность энергосистемы и одновременно обеспечиваем фундамент для дальнейшего перспективного развития распределительного сетевого комплекса», — отметил Дмитрий Воденников.