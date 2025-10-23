В Свердловской области модернизируют крупные энергообъекты

Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников проконтролировал проведение работ. В частности, он посетил реконструирующуюся подстанцию 110 кВ «Свобода», которая обеспечивает электроснабжение более 16 тыс. жителей, а также нескольких десятков социально значимых объектов Сысерти и поселка Каменка, сообщили в пресс-службе компании. Энергетики уже заменили основной трансформатор 10 МВА на новый и более мощный — 16 МВА. В ближайшее время специалисты произведут замену второго трансформатора аналогичной мощности (16 МВА). Весь комплекс работ по обновлению подстанции «Свобода» будет завершен в 2027 году.