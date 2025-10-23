В регионах Сибири вводят режим ЧС из-за сложностей с уборочной кампанией.

Власти Омской области приняли решение ввести на всей территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями, осложняющими уборку урожая.
Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко по итогам прошедшего 21 октября совещания, на котором обсуждался ход областной уборочной кампании.
По последним данным, в регионе собрано 3,4 миллиона тонн зерна при средней урожайности в 22 центнера с гектара. При этом под снегом остается около четырнадцати процентов общей посевной площади. Аграрии рискуют потерять эту долю урожая, поэтому режим чрезвычайной ситуации необходим, чтобы они могли получить страховку.
Тем более что такая практика в Омской области отработана. В этом году там уже объявляли ЧС регионального уровня из-за дождей — соответствующее решение было принято 19 августа на заседании штаба по проведению уборочной кампании. А в сентябре Национальный союз агростраховщиков (НСА) обсудил с министерством сельского хозяйства Омской области и представителями АПК региона ситуацию со страховыми выплатами в связи с убытками от переувлажнения почвы. Тогда президент НСА Корней Биждов напомнил, что режим ЧС в Омской области объявляется второй год подряд, и аграриям уже выплачено 98 миллионов рублей, в том числе шестьдесят миллионов — по программе страхования на случай ЧС.
Кстати, по объемам страхования урожая регион выделяется среди субъектов Российской Федерации — в 2024 году он занимал второе место после Ростовской области (омские аграрии застраховали 1,147 миллиона гектаров, или 38 процентов всех посевных площадей), а в первом полугодии 2025-го обошел ближайших конкурентов — Алтайский край и Республику Татарстан — и стал лидером.
Между тем непогода создает препятствия для проведения уборочной кампании и в соседней Новосибирской области. Так, в начале октября режим чрезвычайной ситуации был введен в Куйбышевском районе. Потом к нему добавились Тогучинский, Черепановский и Колыванский. А на прошедшем 20 октября оперативном совещании в областном правительстве глава регионального минсельхоза Андрей Шинделов отметил, что вопрос ввода режима ЧС обсуждается в Убинском и Венгеровском районах.
Несмотря на резкое похолодание и обильные снегопады в первой половине месяца, аграрии продолжают уборку урожая. По данным минсельхоза Новосибирской области, по состоянию на 20 октября уборку завершили 33 процента хозяйств на общей площади 1 миллион 44 тысячи гектаров. Остаются неубранными около 160 тысяч гектаров. Валовой сбор зерновых в регионе составил около 2,88 миллиона тонн. На элеваторах уже размещено 449 тысяч тонн пшеницы, и началась ее реализация. В основном пользуется спросом зерно третьего и четвертого классов.
Хотя в целом структура посевных площадей в Новосибирской области по сравнению с 2024 годом почти не изменилась, нынешний урожай уже превысил прошлогодний показатель, когда было собрано около 2,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. А вот темпы аграрного страхования отстают.
Так, по данным НСА, в текущем сезоне новосибирские аграрии застраховали 251 тысячу гектаров посевов. Это на четыре тысячи меньше, чем в 2024 году. За прошлый год и первые семь месяцев 2025-го они получили 70,5 миллиона рублей страховых выплат..
Прямая речь.
Виталий Хоценко, губернатор Омской области:
Год выдался непростым: из-за переувлажнения почвы и раннего снега режим ЧС вводился в 16 районах области, сейчас сохраняется в трех. Под снегом остаются культуры на площади 420 тысяч гектаров. В ходе совещания приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей области, чтобы у аграриев была возможность обратиться в страховые компании. В ближайшее время подпишем все необходимые документы. Наш регион находится в зоне рискованного земледелия, и важно, чтобы аграрии продолжали активно работать со страховыми организациями. Сейчас в Омской области застраховано 959 тысяч гектаров.