В регионах Сибири вводят режим ЧС из-за сложностей с уборочной кампанией.

Тем более что такая практика в Омской области отработана. В этом году там уже объявляли ЧС регионального уровня из-за дождей — соответствующее решение было принято 19 августа на заседании штаба по проведению уборочной кампании. А в сентябре Национальный союз агростраховщиков (НСА) обсудил с министерством сельского хозяйства Омской области и представителями АПК региона ситуацию со страховыми выплатами в связи с убытками от переувлажнения почвы. Тогда президент НСА Корней Биждов напомнил, что режим ЧС в Омской области объявляется второй год подряд, и аграриям уже выплачено 98 миллионов рублей, в том числе шестьдесят миллионов — по программе страхования на случай ЧС.