В Управлении ЖКХ Челябинска объяснили причины недостаточного тепла в квартирах

«В самой батарее возможны какие то остаточные пузырьки. Для этого на батарее существуют специальные спускники. Потребитель может спустить именно воздух, но сливать сам теплоноситель нельзя. Почему? Потому что теплоноситель это подготовленная вода, из него удален кислород для того, чтобы трубы не ржавели изнутри», — рассказал Кочерещенко.