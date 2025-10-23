В Управлении ЖКХ Челябинска объяснили причины недостаточного тепла в квартирах

«В самой батарее возможны какие то остаточные пузырьки. Для этого на батарее существуют специальные спускники. Потребитель может спустить именно воздух, но сливать сам теплоноситель нельзя. Почему? Потому что теплоноситель это подготовленная вода, из него удален кислород для того, чтобы трубы не ржавели изнутри», — рассказал Кочерещенко.
Согласно техническим требованиям, запрещается сливать теплоноситель из системы в летний период — дом должен оставаться под давлением. При запуске отопления воздух удаляется через специальные спускники на тепловом узле и радиаторах. Нарушение этих норм сотрудниками управляющих компаний приводит к проблемам с теплообеспечением. В настоящее время по фактам отсутствия отопления в домах Калининского района возбуждены уголовные дела, проводятся проверки и замеры температуры в жилых помещениях. Жителям рекомендовано обращаться в ЕДДС или Управление ЖКХ при сохранении проблем с отоплением.