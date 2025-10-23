Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Управлении ЖКХ Челябинска объяснили причины недостаточного тепла в квартирах

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября, ФедералПресс. В Управлении ЖКХ Челябинска прокомментировали ситуацию с недостаточным прогревом жилых помещений при запущенной системе отопления. По словам заместителя начальника управления Александра Кочерещенко, основной причиной холодных батарей являются воздушные пробки, возникающие из-за нарушений правил эксплуатации теплопотребляющих установок.

Источник: AP 2024

«В самой батарее возможны какие то остаточные пузырьки. Для этого на батарее существуют специальные спускники. Потребитель может спустить именно воздух, но сливать сам теплоноситель нельзя. Почему? Потому что теплоноситель это подготовленная вода, из него удален кислород для того, чтобы трубы не ржавели изнутри», — рассказал Кочерещенко.

Согласно техническим требованиям, запрещается сливать теплоноситель из системы в летний период — дом должен оставаться под давлением. При запуске отопления воздух удаляется через специальные спускники на тепловом узле и радиаторах. Нарушение этих норм сотрудниками управляющих компаний приводит к проблемам с теплообеспечением. В настоящее время по фактам отсутствия отопления в домах Калининского района возбуждены уголовные дела, проводятся проверки и замеры температуры в жилых помещениях. Жителям рекомендовано обращаться в ЕДДС или Управление ЖКХ при сохранении проблем с отоплением.