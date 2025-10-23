Почему уральские айтишники больше не хотят уезжать из родного региона

Интересно, что в этом году предпочтения сотрудников ИТ-сферы, к удивлению кадровиков, изменились. Оказалось, что перспективы перебраться в более крупные города манят далеко не всех. Об этом свидетельствует опрос, который провели цифровая платформа по поиску кадров HeadHunter и ИТ-холдинг Т1. В число респондентов вошли 1016 ИТ-специалистов из различных регионов России. Как оказалось, подавляющее большинство айтишников Свердловской области сознательно выбирают работу в родном регионе, отказываясь от перспектив переезда в Москву или Санкт-Петербург.
При этом заинтересованность крупнейших ИТ-компаний в уральских самородках не снизилась, их по-прежнему активно переманивают столичные кадровики. А вот сами айтишники стали чаще отказываться от многообещающих предложений, связанных с переездом в мегаполисы. Авторы исследования рассказали, что 16 процентов опрошенных получали предложения с возможностью релокации, но оставили их без внимания. «Решение не покидать Екатеринбург продиктовано в первую очередь личными мотивами. Главная причина отказа от переезда — желание остаться рядом с семьей и близкими», — так ответил 41 процент опрошенных. Столько же респондентов отметили, что полностью удовлетворены сложившимися условиями жизни и работы в регионе. Это отражается и в структуре занятости: 42 процента опрошенных специалистов трудятся в местных компаниях, а удаленно работают на московские и петербургские — 29 процентов.
Результаты исследования свидетельствуют о зрелости екатеринбургского ИТ-рынка: специалисты могут реализовать амбициозные профессиональные цели без переезда в столицу.
Любопытно, что мнения уральцев относительно оценки бизнесом профессиональных заслуг разделились. Так, более трети респондентов (35 процентов) считают: чтобы добиться успеха на новом месте, приезжим приходится работать в два раза больше, чем их столичным коллегам. В то же время 32 процента считают, что всех специалистов оценивают исключительно по результатам работы, дискриминации нет.
Инициаторы опроса отмечают, что чаще всего соискатели останавливают свое внимание на вакансиях в компаниях родного региона — таковых оказалось 39 процентов от числа участников исследования. 24 процента довольны удаленной работой на фирмы Москвы и Санкт-Петербурга, а еще 18 процентов выбрали региональные филиалы федеральных ИТ-компаний. Лишь шесть процентов айтишников не видят для себя перспектив в родной стране и стремятся устроиться в международные корпорации.
— Результаты исследования свидетельствуют о зрелости екатеринбургского ИТ-рынка. Мы наблюдаем формирование устойчивой экосистемы, где специалисты могут реализовать амбициозные профессиональные цели без необходимости переезда в столицу. Например, в региональном филиале ИТ-холдинга в Екатеринбурге работают более 400 сотрудников, а суммарно на Урале — свыше 600. Стабильность и развитие кадрового потенциала открывают новые перспективы для инвестиций в региональную экономику, — отметила заместитель генерального директора ИТ-холдинга по персоналу Екатерина Колесникова.
Отрадно, что не только в областном центре, но и в других городах региона есть возможность найти достойную работу. Поэтому порой специалисты просто выбирают комфорт. Тагильская компания iRidi, которая уже 18 лет создает программное обеспечение и устройства для управления оборудованием различных зданий и пространств, — тому пример.
— Прелесть Нижнего Тагила в том, что рядом и семья, и работа. Здесь не нужно выбирать между карьерой и личной жизнью. Можно жить в родном городе и при этом работать в инновационной среде, быть частью передовой отрасли. Особый плюс — на дорогу до работы и обратно у многих уходит не более 20 минут, что просто невозможно в мегаполисе. Конечно, есть люди, которые работают удаленно в других городах, но их доля составляет менее восьми процентов, — рассуждает бизнес-партнер по управлению персоналом Ольга Торопова.
Компания «Урал-АйТи» дебютировала на региональном рынке в 2008 году. И хотя штат сотрудников невелик (до 20 человек), тренд «остаться в родном городе» поддерживает большая часть команды.
— Меня приглашали в Санкт-Петербург на работу в российскую транснациональную энергетическую компанию с высокой зарплатой, но я отказался, потому что не готов оставить свой дом, друзей, родителей, привычную жизнь ради карьеры в крупной компании. Мой принцип: где родился, там и пригодился, — рассуждает глава компании Дмитрий Карпасов. — Но если человек по натуре — любитель приключений и путешествий и его ничто в родных местах не держит, то, конечно, всегда есть возможность попробовать свои силы где-то еще. Однако большинству для переезда нужны очень веские причины. Если живешь в современном красивом развивающемся городе, где есть возможность обеспечить себе достойный уровень жизни, карьеру, развлечения и отдых, то далеко не каждый захочет променять этот комплекс факторов на туманные перспективы столичной жизни с ее бешеным ритмом и высокими требованиями. Плюс, если в целом говорить об отрасли, добавились мощные факторы геополитики и импортозамещения, которые создали уникальную среду для развития ИТ, в том числе и в регионах, поэтому молодые перспективные специалисты предпочитают оставаться.
Ну, а как же значительно более высокий уровень оплаты труда? Разве это не стимул отправить резюме и собрать чемодан?
— Да, не будем отрицать: в столице более высокие зарплаты, но и стоимость жилья там существенно выше, — аргументирует Карпасов. — Зато в крупных компаниях, предположу, намного сложнее и дольше делать карьеру. Я знаю как истории успеха, так и тех программистов, которые через некоторое время после релокации или переезда в столицу вернулись обратно в Россию или в родной город.
Другой важный тренд, который подметили кадровики и руководители ИТ-компаний, касается предпочтений по формату работы. Оказывается, пресловутый дистант востребован далеко не всегда.
— У нас небольшая доля удаленных сотрудников из других городов — менее 20 процентов. У остальных в основном гибридный график. В зависимости от отдела сотрудник должен появляться в офисе от одного до четырех рабочих дней в неделю, — рассказала HR-директор компании Artsofte Наталья Данилова.
Когда ее фирма переезжала в новый офис, часть сотрудников планировалось на короткий период полностью перевести на дистант. И тут же всплыли непростые вопросы: не все могут организовать дома полноценное рабочее место с удобным столом и мощным компьютером. А вот гибридный режим нравится многим, потому что в дни удаленной работы люди экономят время и деньги на дорогу и на обеды, а вместе с тем успевают сделать какие-то домашние дела: так у специалиста высвобождается примерно два часа в день на хобби и семью. Но в то же время при такой занятости сохраняется возможность живого общения, обмена мнениями в коллективе, что для многих очень важно.