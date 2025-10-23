Почему уральские айтишники больше не хотят уезжать из родного региона

— Меня приглашали в Санкт-Петербург на работу в российскую транснациональную энергетическую компанию с высокой зарплатой, но я отказался, потому что не готов оставить свой дом, друзей, родителей, привычную жизнь ради карьеры в крупной компании. Мой принцип: где родился, там и пригодился, — рассуждает глава компании Дмитрий Карпасов. — Но если человек по натуре — любитель приключений и путешествий и его ничто в родных местах не держит, то, конечно, всегда есть возможность попробовать свои силы где-то еще. Однако большинству для переезда нужны очень веские причины. Если живешь в современном красивом развивающемся городе, где есть возможность обеспечить себе достойный уровень жизни, карьеру, развлечения и отдых, то далеко не каждый захочет променять этот комплекс факторов на туманные перспективы столичной жизни с ее бешеным ритмом и высокими требованиями. Плюс, если в целом говорить об отрасли, добавились мощные факторы геополитики и импортозамещения, которые создали уникальную среду для развития ИТ, в том числе и в регионах, поэтому молодые перспективные специалисты предпочитают оставаться.