Экономика Урала практически исчерпала резервы трудовых ресурсов

Ученые Института экономики УрО РАН подвели итоги первого полугодия 2025 года и зафиксировали тревожную тенденцию: численность рабочей силы (то есть совокупности и занятых, и безработных) в Уральском федеральном округе снизилась до 6,337 миллиона человек, составив 99,7 процента от уровня годичной давности.
Правда, кое-где наблюдался и прирост — например, в ЯНАО и ХМАО, куда люди традиционно едут за более высокими зарплатами. В отраслевом разрезе численность работников ощутимо увеличилась прежде всего на обрабатывающих производствах Челябинской и Свердловской областей. А вот в строительной отрасли тех же регионов, а также Югры и в особенности Ямала произошло снижение этого показателя. В операциях с недвижимостью антилидером оказался Средний Урал, хотя год назад там наблюдалась противоположная ситуация. Во всех регионах УрФО кадры уходят из сфер госуправления и безопасности.
Наибольшие же потери в численности рабочей силы понесли Курганская, Челябинская и Тюменская области. В двух последних регионах сократилось и число занятых: минус 13 и 58 тысяч человек соответственно. Причины, по мнению ученых, обусловлены «ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка России, что проявилось в замедлении темпов роста в ряде отраслей экономики, сокращении объемов заказов при снижении покупательной способности доходов населения, что вынуждает организации сокращать производство и, соответственно, численность персонала». При этом исследователи отмечают: кадровый дефицит хотя и снизился за год на пять с небольшим тысяч человек, но из-за демографических проблем и недостатка квалифицированных работников все равно остается высоким — в УрФО не хватает около 225 тысяч человек.
— В те же нефтегазовые регионы приезжают иностранные трудовые мигранты, не имеющие необходимой квалификации. Но работодатели ищут не абы кого, а именно квалифицированный персонал, который обладает навыками трудовой деятельности на конкретном рабочем месте — по определенной специальности и на имеющемся оборудовании. А такой рабочей силы — значительный дефицит, — комментирует ситуацию на рынке труда Ольга Козлова, руководитель центра исследований социоэкономической динамики ИЭ УрО РАН.
Наиболее проблемные ниши, помимо уже упоминавшихся, — образование, здравоохранение, торговля, финансы, сельское хозяйство, электроэнергетика. Нехватка кадров в каждой из отраслей доходит до нескольких десятков тысяч специалистов. Малый бизнес страдает из-за того, что не в состоянии конкурировать с крупными компаниями по условиям труда и уровню зарплат. Но и у индустриальных «китов» дефицит работников составляет 20 процентов.
На этом фоне аналитиков тревожат замедляющиеся темпы сокращения числа безработных. Уровень общей безработицы в УрФО снизился до 1,5 процента — казалось бы, можно порадоваться. Однако на самом деле цифры говорят о том, что рынок труда практически исчерпал доступный ресурс и входит в стагнацию: свободных рук, в первую очередь высококвалифицированных, в которых наиболее остро нуждается экономика, все меньше и меньше.
Не приходится удивляться тому, что, к примеру, даже в наиболее благополучной с точки зрения обеспеченности рабочей силой Югре, не говоря о Курганской и Тюменской областях, отмечается снижение образовательного уровня работников: опытные пополняют ряды пенсионеров, молодые профессионалы «ищут, где лучше». Выход, полагает Ольга Козлова, во внедрении наукоемких технологий.
— На месте исчезающих рабочих мест могут в еще большем количестве появиться новые, более производительные, с лучшими условиями труда. Возникнут другие виды деятельности, которые уже начинают развиваться и имеют большие перспективы: технологии биопечати в здравоохранении, производство дронов для нужд экономики и многие другие. Важно адаптировать образование к потребностям экономики на основе развития наукоемких технологий, — подчеркивает эксперт.
Прямая речь.
Антон Котяков, министр труда и социальной политики РФ:
— За последние три года мы вовлекли в активную занятость более двух миллионов человек, именно поэтому сегодня безработица находится на таких отметках. Если мы посмотрим возрастные категории 30−49 лет, которые считаются наиболее производительными, то здесь показатели занятости превышают 90 процентов. Дальше нужно понимать, каким инструментом закрывать потребность, которую формируют работодатели с точки зрения создания новых рабочих мест. С учетом сотрудников, которые выходят на пенсию, нам необходимо ежегодно обеспечивать приток в экономику порядка двух миллионов молодых ребят.