Экономика Урала практически исчерпала резервы трудовых ресурсов

Наибольшие же потери в численности рабочей силы понесли Курганская, Челябинская и Тюменская области. В двух последних регионах сократилось и число занятых: минус 13 и 58 тысяч человек соответственно. Причины, по мнению ученых, обусловлены «ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка России, что проявилось в замедлении темпов роста в ряде отраслей экономики, сокращении объемов заказов при снижении покупательной способности доходов населения, что вынуждает организации сокращать производство и, соответственно, численность персонала». При этом исследователи отмечают: кадровый дефицит хотя и снизился за год на пять с небольшим тысяч человек, но из-за демографических проблем и недостатка квалифицированных работников все равно остается высоким — в УрФО не хватает около 225 тысяч человек.