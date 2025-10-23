Ричмонд
Технический директор ТГК-11 оштрафован за срыв отопительного сезона в Омске

В Омске вынесен приговор экс-руководителю энергетической компании.

Источник: AP 2024

Куйбышевский районный суд Омска вынес решение по делу бывшего технического директора АО «ТГК-11», признав его виновным в злоупотреблении полномочиями.

В 2022—2023 годы осуждённый знал о неудовлетворительном состоянии котлооборудования, но при этом согласовал перенос сроков ремонтных работ и не привлек дополнительных подрядчиков. Об этом сообщает облпрокуратура.

Напомним, что декабрь 2023 года запомнится омичам масштабным отопительным кризисом, который обернулся для города:

приостановкой работы 11 детских садов,

прекращением очного обучения в 18 школах,

массовым нарушением теплоснабжения жилых домов.

При этом температура в квартирах составляла 11−18 градусов при морозе ниже — 30 градусов на улице.

В результате расследования прокуратура выявила 400 нарушений законодательства. Тысяча омичей обратились с жалобами. Было взыскано 2,6 млн рублей компенсации.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор суда — штраф 180 тысяч рублей.

Прокуратура рассматривает вопрос об обжаловании приговора в установленные законом сроки.

Ранее мы сообщали, что в Омске вновь массово задерживаются авиарейсы. Ситуацию контролирует транспортная прокуратура.