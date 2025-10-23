Технический директор ТГК-11 оштрафован за срыв отопительного сезона в Омске

Куйбышевский районный суд Омска вынес решение по делу бывшего технического директора АО «ТГК-11», признав его виновным в злоупотреблении полномочиями.
В 2022—2023 годы осуждённый знал о неудовлетворительном состоянии котлооборудования, но при этом согласовал перенос сроков ремонтных работ и не привлек дополнительных подрядчиков. Об этом сообщает облпрокуратура.
Напомним, что декабрь 2023 года запомнится омичам масштабным отопительным кризисом, который обернулся для города:
приостановкой работы 11 детских садов,
прекращением очного обучения в 18 школах,
массовым нарушением теплоснабжения жилых домов.
При этом температура в квартирах составляла 11−18 градусов при морозе ниже — 30 градусов на улице.
В результате расследования прокуратура выявила 400 нарушений законодательства. Тысяча омичей обратились с жалобами. Было взыскано 2,6 млн рублей компенсации.
Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор суда — штраф 180 тысяч рублей.
Прокуратура рассматривает вопрос об обжаловании приговора в установленные законом сроки.
