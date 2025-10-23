Выяснилось, что для пунктов выдачи заказов хотят ввести особый налоговый режим

По словам инициаторов, действующие налоговые схемы — общая и упрощённая — не отражают реальных особенностей работы таких точек. Большинство из них функционирует не как самостоятельные магазины, а по агентской модели, получая доход в виде комиссий за предоставленные услуги. Из-за этого предприниматели фактически не имеют возможности вернуть НДС, что значительно снижает рентабельность и делает бизнес менее устойчивым.