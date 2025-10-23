Выяснилось, что для пунктов выдачи заказов хотят ввести особый налоговый режим

Ассоциация представителей электронной коммерции выступила с инициативой создать для пунктов выдачи заказов отдельный налоговый режим и закрепить за ними специальный код ОКВЭД. Как сообщает газета «Ведомости», обращение с соответствующим предложением направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.
По словам инициаторов, действующие налоговые схемы — общая и упрощённая — не отражают реальных особенностей работы таких точек. Большинство из них функционирует не как самостоятельные магазины, а по агентской модели, получая доход в виде комиссий за предоставленные услуги. Из-за этого предприниматели фактически не имеют возможности вернуть НДС, что значительно снижает рентабельность и делает бизнес менее устойчивым.
Ассоциация предлагает протестировать новый формат налогообложения в отдельных регионах в качестве пилотного проекта. Предполагается, что система будет основываться на фиксированном платеже, зависящем от количества пунктов выдачи, а также на сниженных ставках налога на доход или прибыль. По замыслу авторов, это позволит упростить ведение отчетности для малых предпринимателей и снизит финансовую нагрузку на маркетплейсы.
В Министерстве экономического развития подтвердили получение письма и сообщили, что инициатива будет рассмотрена в установленном порядке. В ведомстве подчеркнули, что внимательно анализируют поступающие предложения и намерены продолжить оценку перспектив создания отдельных условий для сегмента пунктов выдачи заказов в электронной коммерции.
Ранее эксперт в области маркетплейсов Максим Попов отметил, что рост логистических расходов может привести к увеличению стоимости товаров примерно на десять процентов. Так он прокомментировал обсуждаемый законопроект, который вводит ограничения на работу пунктов выдачи. По его словам, подорожание в первую очередь затронет продукцию с высокой стоимостью доставки и низким процентом выкупа.
Читайте также: Выяснилось, что в РФ могут ограничить возврат товаров на маркетплейсах.