Рост цен на топливо замедлился в Волгоградской области

По итогам еженедельного мониторинга в октябре 2025 года эксперты зафиксировали значительное замедление роста цен на всех автозаправочных станциях Волгоградской области. За минувшие семь дней стоимость бензина и дизельного топлива в среднем увеличилась всего на 0,3%, достигнув отметки в 64 рубля 14 копеек за литр, сообщает сайт volgograd.kp.ru.