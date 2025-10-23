Рост цен на топливо замедлился в Волгоградской области

По итогам еженедельного мониторинга в октябре 2025 года эксперты зафиксировали значительное замедление роста цен на всех автозаправочных станциях Волгоградской области. За минувшие семь дней стоимость бензина и дизельного топлива в среднем увеличилась всего на 0,3%, достигнув отметки в 64 рубля 14 копеек за литр, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По данным Волгоградстата, к 20 октября литр популярного бензина АИ-92 подорожал на 27 копеек и теперь стоит 60 рублей 80 копеек. Неделей ранее его цена составляла 60 рублей 63 копейки.
Бензин марки АИ-95 также прибавил в цене, но всего на 18 копеек, остановившись на отметке в 67 рублей 23 копейки за литр. Самый дорогой АИ-98 вырос на 31 копейку, его новая стоимость в Волгограде и области — 86 рублей 83 копейки.
Не оставило в стороне замедление и дизельное топливо. Ценники на солярку увеличились на скромные 18 копеек, достигнув 70 рублей 42 копеек за литр.