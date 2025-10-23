Круглогодичный курорт «Море парк» в Хасанском районе начнет работу в 2030 году

Компания «РСТ-Девелопмент», зарегистрированная в селе Андреевка в марте 2024 года, построит круглогодичный курортный комплекс «Море парк» в бухте Баклан Хасанского района Приморского края. Инвестор готов вложить в проект 2 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором и владельцем ООО «РСТ-Девелопмент» является Вячеслав Лынов. Предприниматель владеет ООО «База Океан» в селе Андреевка и турагентством «РСТ-тур» в Хабаровске.
Проект будет реализован в рамках преференциального режима Свободный порт Владивосток (СПВ), резидентом которого стала компания.
По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), комплекс будет состоять из гостевого домика на четыре номера, апарт-отеля из четырех корпусов, гостиничного комплекса, а также аквапарка.
Общий номерной фонд проекта — 238 номеров, рассчитанных на проживание 496 человек.
Объекты будут построены в 2029 году на первой береговой линии залива Петра Великого. Планируется, что курорт начнет принимать гостей в 2030 году. Часть апартаментов будет доступна для покупки инвесторами.
Предполагается, что привлечением туристов и организацией развлекательных мероприятий займется собственный туристический оператор.
Бухта Баклан — крупная бухта вблизи поселка Славянка.