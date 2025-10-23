В Самарской области утвердили регоператора по вывозу мусора до 2027 года

Ранее эти функции выполняло ООО «Экостройресурс», однако соглашение с ним было расторгнуто в 2024 году по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. После этого АО «Экология» временно заняло место оператора, организовав работу системы обращения с отходами. Для удобства жителей в регионе действует 24 сервисных центра.