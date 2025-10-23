Ричмонд
В Самарской области утвердили регоператора по вывозу мусора до 2027 года

Выбор оператора проходил через конкурсную процедуру.

Источник: Аргументы и факты

АО «Экология» официально назначено региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Самарской области. Организация будет выполнять свои обязанности с 1 ноября 2025 года по 30 ноября 2027 года, сообщили в областном министерстве природных ресурсов.

Ранее эти функции выполняло ООО «Экостройресурс», однако соглашение с ним было расторгнуто в 2024 году по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. После этого АО «Экология» временно заняло место оператора, организовав работу системы обращения с отходами. Для удобства жителей в регионе действует 24 сервисных центра.

В ближайшее время для нового оператора будет установлен тариф. После расчёта и обоснования затрат его утвердят в установленном порядке.