В Самарской области утвердили регоператора по вывозу мусора до 2027 года

АО «Экология» официально назначено региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Самарской области. Организация будет выполнять свои обязанности с 1 ноября 2025 года по 30 ноября 2027 года, сообщили в областном министерстве природных ресурсов.
Ранее эти функции выполняло ООО «Экостройресурс», однако соглашение с ним было расторгнуто в 2024 году по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. После этого АО «Экология» временно заняло место оператора, организовав работу системы обращения с отходами. Для удобства жителей в регионе действует 24 сервисных центра.
В ближайшее время для нового оператора будет установлен тариф. После расчёта и обоснования затрат его утвердят в установленном порядке.