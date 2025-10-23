Помидоры взлетели в цене на 11,5% в Волгоградской области

Но не только помидоры «удивили» волгоградцев. Заметно подорожала свекла — плюс 3,8%. Килограмм огурцов стал дороже на 3,1%. Продолжают расти цены даже на яблоки — плюс 2,7% за неделю. Картофель и морковь, хоть и немного отстают в этой ценовой гонке, тоже не сбавляют темпа, прибавив 2% и 1,4% соответственно. Не обошли стороной ценовые изменения и мясные прилавки. Баранина, и без того не самая дешевая, прибавила в стоимости 4,3% за килограмм. А говядина стала дороже еще на 0,3%.