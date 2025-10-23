Дорогу к Зелёному Углу во Владивостоке начнут асфальтировать через неделю

В субботу, 1 ноября, дорожники Владивостока планируют приступить к асфальтированию новой дороги в микрорайоне Зелёный Угол, которая свяжет этот жилой массив с объездной трассой Седанка — Патрокл.
Глава администрации города Константин Шестаков проверил ход строительства и сообщил, что работы на примыкании к трассе подходят к завершению, ведутся монтаж бордюрного камня и формирование основания для последующего укладывания асфальта.
Строительство началось весной прошлого года, однако для корректировки документации работы временно приостанавливали, после чего возобновили в начале текущего года. Был выполнен широкий комплекс подготовительных мероприятий: проведена планировка территории, прокладка трассы дороги и примыканий, обеспечено водоотведение, перенесены инженерные сети, установлены защитные дорожные сооружения и подготовлено основание для асфальтирования.
По информации пресс-службы мэрии, на новом участке дорожной сети и примыканиях к трассе будет уложено два слоя асфальта. Помимо асфальтобетонного покрытия предусмотрены дорожная разметка, установка знаков и барьерных ограждений. Все работы предполагается завершить до конца года, после чего движение по маршруту будет открыто.
Подрядчиком строительства выступает АО «СпецСУ». Общая стоимость контракта составляет около 310 миллионов рублей. Финансирование проекта осуществляется за счёт специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока, который предусматривает комплексное обновление транспортной инфраструктуры города.
Длина насыпи из скального грунта составляет 930 метров при высоте до 14 метров, для устройства насыпи ежедневно завозится около 1000 тонн грунта. Стройка проходит под постоянным контролем специалистов администрации города и независимой экспертной компании.
Новая дорога обеспечит прямой выезд из микрорайона Зелёный Угол на объездную трассу Седанка — Патрокл, что позволит разгрузить улицы Расула Гамзатова и Нейбута, испытывающие значительную транспортную нагрузку. Кроме того, она улучшит транспортную доступность района и упростит движение в сторону острова Русский, центра Владивостока и других важных городских направлений.