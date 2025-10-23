Дорогу к Зелёному Углу во Владивостоке начнут асфальтировать через неделю

По информации пресс-службы мэрии, на новом участке дорожной сети и примыканиях к трассе будет уложено два слоя асфальта. Помимо асфальтобетонного покрытия предусмотрены дорожная разметка, установка знаков и барьерных ограждений. Все работы предполагается завершить до конца года, после чего движение по маршруту будет открыто.