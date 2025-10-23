Двухуровневый пляж с соснами и эллингами: что построят и не построят на набережной Патрокла к сезону-2026

PrimaMedia, 23 октября. На пустыре у бухты Патрокл во Владивостоке, который ещё недавно занимала обширная парковка, начался второй этап масштабного благоустройства. Здесь к лету 2026 года появится двухуровневая набережная с полноценным пляжем, прогулочной «морской тропой», спортивными и детскими площадками, кафе и сценой. Инициатор проекта, глава и сооснователь группы компаний DNS Дмитрий Алексеев и архитектор, директор компании Concrete Jungle Феликс Машков, провели экскурсию по стройплощадке, где уже перемещают тысячи тонн грунта и закладывают фундаменты пешеходных мостов, и подробно рассказали о концепции и сроках реализации проекта.
Поэтапный запуск: сначала пляж, потом променад.
Реализация проекта рассчитана на два основных строительных сезона — 2026 и 2027 годы. Как пояснил в своем tg-канале (18+) Дмитрий Алексеев, полностью воплотить всю задуманную «картинку» к лету 2026 года не получится. Основная сложность, по его словам, заключается в необходимости совмещать активное строительство с пляжным отдыхом, не закрывая берег для горожан на весь сезон.
Приоритетом на лето 2026 года станет благоустройство непосредственно береговой линии. К июню планируется привести в порядок сам пляж, чтобы посетители могли комфортно начать купальный сезон. Затем, в течение лета, работы будут продвигаться «вглубь» территории. К июлю 2026 года планируется завершить основную часть двухуровневой набережной, открыв доступ к спортивным и детским площадкам, торговым галереям и гигиеническим блокам.
При этом Алексеев отметил, что один из ключевых объектов инфраструктуры — паркинг — с высокой долей вероятности не будет готов к этому сроку.
«Парковку построить к июню 2026 года мы, скорее всего, не успеем, так что заранее прошу прощения: парковаться в следующем году на Патрокле будет тяжело. Точнее, нужно будет привыкать оставлять машины на некотором удалении от пляжа», — предупредил он.
Таким образом, полноценное завершение всех работ, включая парковку и финальное благоустройство, ожидается лишь к сезону 2027 года.
«Из лимона в лимонад»: двухуровневый пляж и морская тропа.
Ключевая идея проекта — создание двух сценариев использования пространства, которые не мешают друг другу. Отправной точкой стало неожиданное преимущество.
«Мы столкнулись с необходимостью переместить 7,5 тысяч кубометров грунта для подготовки пляжа, и тогда осознали: не нужно вывозить землю, а можно использовать этот избыточный материал для создания двухуровневой территории», — объяснил Феликс Машков, сооснователь компании Concrete Jungle, курирующей проект.
Верхний уровень — это «городская прогулочная морская тропа». Широкая бетонная дорожка будет пролегать вдоль берега, повторяя рельеф искусственно созданных «волн» из грунта. Отсюда откроются виды на море, но при этом сам пляж будет скрыт, создавая «эффект раскрытия»: идешь по зеленой зоне, подходишь к краю — и перед тобой неожиданно открывается вся панорама побережья.
Нижний уровень, под мостами и в нишах- «лунках» — это «сценарий пляжной жизни города». Здесь расположатся просторный песчаный пляж, площадки для пляжного волейбола и воркаута, а также детская зона.
Инфраструктура для отдыха: от летних туалетов до «зеленых чаш».
Феликс Машков представил концепцию зонирования территории, которая включает три основных тематических участка.
Первый — так называемый «остров», искусственное возвышение, которое будет полностью отделено от основного ландшафта и соединено с пешеходными маршрутами только мостами. В двух других зонах, оформленных как «гроты» или «лунки», расположатся спортивные объекты: площадки для пляжного волейбола и зона воркаута.
Все эти площадки будут окружены «зеленым воротником» из деревьев и кустарников. По замыслу создателей, со временем это превратится в живописные «зеленые чаши». На склонах предусмотрены ряды ступеней, которые смогут служить импровизированными трибунами для зрителей во время соревнований или мероприятий.
Отдельное внимание уделено детской игровой зоне. Её решили выполнить в нетривиальном, абстрактном формате, отказавшись от стандартных пластиковых конструкций. Основной акцент сделают на создании среды для творчества и общения: главным элементом станет площадка с крупными валунами и другими природными материалами, позволяющая детям самим придумывать сценарии игры.
Важной темой, которая продолжает обсуждаться, являются купальни. В проекте они по-прежнему значатся в планах, но их окончательная концепция находится в стадии активного осмысления и проработки. Как ранее отмечал Дмитрий Алексеев, рассматривается вариант, похожий на сауну «Косатки ДВ», но пока это всё находится на стадии согласования.
В планах застройщиков — создание на территории специализированного центра водных видов спорта с эллингами (помещение на берегу для хранения судов с оборудованием для их подъёма и спуска на воду. — прим. ред.). Это пространство, как отметили на презентации, задумано как экспериментальный формат, призванный проверить, приживется ли в этом месте постоянный «морской кластер» для тех, кто занимается активностями на воде.
«После завершения строительства начнется поиск арендаторов. Часть помещений, выходящих фасадом к пешеходной зоне, планируется отдать под кафе или кофейню, что создаст точку притяжения и обеспечит пляж необходимой коммерческой инфраструктурой», — рассказал Феликс Машков.
Параллельно на участке ведется подготовка инженерных сетей. Сейчас здесь отсыпается площадка, где в будущем пройдет подземный коридор, который обеспечит электроснабжением и другими коммуникациями все новые объекты. А вот инфраструктура, которой на Патрокле раньше не было, появится с нуля. Речь, в частности, о специально спроектированных летних туалетах с естественной вентиляцией и влагостойкой отделкой.
Также полностью новыми элементами станут торговая галерея со сквозным обзором на море, центральная площадь-сцена на 1000 человек и многоуровневый паркинг на 300 мест, который возведут на месте нынешнего котлована.
Напомним, вторую очередь «лучшего пляжа России», строительство которой началось на Патрокле во Владивостоке, планируют открыть в июле. Как рассказал корр. ИА PrimaMedia основатель архитектурного бюро Concrete Jungle Феликс Машков, несмотря на то, что работы займут чуть меньше года, территория заметно преобразится. Отличительной чертой именно приморского пляжа станет его природный ландшафт — не длинные песчаные полосы, а живописные участки с соснами и камнями. Особое внимание уделяется и хозяйственной организации: продуманные системы сбора мусора, уборки и долговечные материалы особенно важны в условиях агрессивной морской среды.