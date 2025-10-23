Двухуровневый пляж с соснами и эллингами: что построят и не построят на набережной Патрокла к сезону-2026

PrimaMedia, 23 октября. На пустыре у бухты Патрокл во Владивостоке, который ещё недавно занимала обширная парковка, начался второй этап масштабного благоустройства. Здесь к лету 2026 года появится двухуровневая набережная с полноценным пляжем, прогулочной «морской тропой», спортивными и детскими площадками, кафе и сценой. Инициатор проекта, глава и сооснователь группы компаний DNS Дмитрий Алексеев и архитектор, директор компании Concrete Jungle Феликс Машков, провели экскурсию по стройплощадке, где уже перемещают тысячи тонн грунта и закладывают фундаменты пешеходных мостов, и подробно рассказали о концепции и сроках реализации проекта.