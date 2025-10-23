Банк ВТБ Казахстан попал под санкции ЕС

Речь идет о дочерней организации российского Банка ВТБ в Казахстане.
На сайте самого банка отмечается, что в состав финансовой группы ВТБ входит более 20 кредитных и финансовых организаций. Группа представлена в странах СНГ, включая Казахстан, Армению, Беларусь и Азербайджан.
На казахстанском рынке банк работает 16 лет, развивая сеть из 12 филиалов в ключевых городах страны.
Согласно последним данным Нацбанка, Банк ВТБ в Казахстане занимает 21 место по активам из 23-х с показателем в 238,7 млрд тенге. Финорганизация расположилась между исламскими ADCB и Заман-Банком.
В марте 2022-го из-за нападения России на Украину с банками группы ВТБ прекратили работу международная система передачи информации и совершения платежей SWIFT и международные платежные системы Visa и MasterCard. Также из-за попадания в санкционные списки Европы и США Банк ВТБ Казахстан потерял возможность работать с долларом и евро.
Позже, летом 2024 года, Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало список физических и юридических лиц, работа с которыми теперь будет нести для организаций риск вторичных санкций. Среди них был ВТБ Казахстан.
Три других казахстанских банка, принадлежавшие российским акционерам, — Сбербанк Казахстан, Альфа Банк и Home Credit Bank также столкнулись со сложностями.
Первый был выкуплен холдингом «Байтерек» и переименован в Bereke Bank, а позже продан катарскому Lesha Bank.
Покупателем второго стал Банк ЦентрКредит, а 75% акций Home Credit приобрели топ-менеджеры международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF во главе с Иржи Шмейцем (сейчас банк продают в пользу ForteBank).
В итоге ВТБ Казахстан стал единственным из банков, до 2022 года принадлежавших российским собственникам, не сменившим акционеров и профиль деятельности. Кредитная организация сконцентрировалась на сопровождении торговых операций между Казахстаном и Россией.
В августе 2024 года Министерство торговли США внесло в санкционный список 123 компании, куда попали два филиала турецкой фирмы All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti, зарегистрированные в Казахстане и Кыргызстане.
Ранее «Курсив» также писал, что решивший создать банк в Казахстане россиянин Игорь Ким попал под санкции Великобритании.