Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии востребована ценная кормовая добавка для животных из Башкирии

Крупнейшее маслоэкстракционное предприятие Башкирии из Куюргазингского района экспортировало в Латвию еще более 2,1 тысячи тонн гранулированного подсолнечного шрота. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Источник: Башинформ

Всего с начала этого года предприятие из поселка Маячный Куюргазинского района поставило в Латвию свыше 52,7 тысячи тонн гранулированного подсолнечного шрота.

Ценная высокопротеиновая кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птицы отгружена в 30 железнодорожных вагонов. Образцы побочной продукции переработки семян подсолнечника, отобранные в каждой из 30 партий, прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.

«По результатам экспертиз опасных карантинных организмов не выявлено. Все 30 партий животных кормов соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности Европейского союза и страны-импортера», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщал ранее Башинформ, объем экспорта продукции башкирского АПК к началу второй декады октября 2025 года составил 261,3 млн долларов США. Это на 37 млн долларов больше, чем год назад.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.