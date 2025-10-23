В Латвии востребована ценная кормовая добавка для животных из Башкирии

Всего с начала этого года предприятие из поселка Маячный Куюргазинского района поставило в Латвию свыше 52,7 тысячи тонн гранулированного подсолнечного шрота.
Ценная высокопротеиновая кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птицы отгружена в 30 железнодорожных вагонов. Образцы побочной продукции переработки семян подсолнечника, отобранные в каждой из 30 партий, прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.
«По результатам экспертиз опасных карантинных организмов не выявлено. Все 30 партий животных кормов соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности Европейского союза и страны-импортера», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как сообщал ранее Башинформ, объем экспорта продукции башкирского АПК к началу второй декады октября 2025 года составил 261,3 млн долларов США. Это на 37 млн долларов больше, чем год назад.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.