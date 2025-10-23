Ричмонд
Лукашенко спросил, не придет ли БЖД в его кабинет с протянутой рукой

Лукашенко предупредил предприятия отказаться от практики ходить с протянутой рукой за господдержкой.

Источник: Комсомольская правда

На совещании с руководством правительства Беларуси президент Александр Лукашенко спросил, не придет ли Белорусская железная дорога в его кабинет с протянутой рукой.

«Не придете ли вы в этот кабинет с протянутой рукой, как у нас это бывает, через год, три, пять?», цитирует главу государства телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко констатировал, что из-за санкций грузопотоки пришлось кардинально трансформировать, искать новую логистику и в целом мобилизоваться, потому что доходы просели.

Но глава государства не уверен, что проблемы БЖД обусловлены только внешними факторами, а не собственными недоработками и халатностью, а также ошибками в расчетах.

На совещании президент четко дал понять чиновникам, в том числе и руководству БЖД, чтобы они прекратили регулярные обращения за господдержкой для решения тех или иных вопросов, сообщает БелТА.

Глава государства призвал изыскивать внутренние ресурсы в виде поездов, автомобилей, самолетов и прочего.

«В очередной раз публично вас предупреждаю: прекратите ходить сюда за деньгами. Прекратите», — предупредил Александр Лукашенко.

Мы писали, что в августе 2025 суд приговорил экс-первого замначальника БЖД к 11 годам тюрьмы за огромные взятки: Изъяли более 2,8 миллиона долларов, доказали взятки в размере 600 тысяч долларов.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно.

