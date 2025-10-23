Самарцы заметили скачок цен на мясо

В списке средняя цена килограмма говядины (кроме бескостного мяса) составляет почти 652 рубля. За неделю стоимость увеличилась только на +0,35%. Стоимость свежих томатов увеличилась на +4,87%, на бананы +1,4%, на картофель +2,45%, на репчатый лук +4,49%.