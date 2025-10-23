Ричмонд
Самарцы заметили скачок цен на мясо

Самарцы пожаловались на повышение цен.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре и области местные жители стали часто жаловаться в социальных сетях на повышение цен. Резкий скачок заметили в мясном отделе.

Судя по опубликованным данным в социальных сетях, средняя цена килограмма говядины в продуктовых варьируется от 600 до 750 рублей. При этом 23 октября Самарастат представил мониторинг изменения цен за прошедшую неделю.

В списке средняя цена килограмма говядины (кроме бескостного мяса) составляет почти 652 рубля. За неделю стоимость увеличилась только на +0,35%. Стоимость свежих томатов увеличилась на +4,87%, на бананы +1,4%, на картофель +2,45%, на репчатый лук +4,49%.