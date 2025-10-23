Прожиточный минимум Самарской области подняли до 19 405 ₽

Согласно документу, размер прожиточного минимума в регионе составит: на душу населения — 17 803 рубля; для трудоспособного населения — 19 405 рублей; для пенсионеров — 15 311 рублей; для детей — 17 269 рублей.
«В соответствии с требованиями федерального законодательства и в целях оказания необходимой государственной социальной помощи, мер социальной поддержки малоимущим гражданам, Правительством Самарской области установлена величина прожиточного минимума на 2026 год, увеличенная на 7,5% по сравнению с текущей», — отметил Михаил Смирнов.
Постановление вступает в силу через десять дней после официальной публикации и будет доведено до сведения населения через средства массовой информации.
