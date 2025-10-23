Имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей передали в доход России

Сам ответчик с этой позицией не согласен. Шевцов подчеркнул, что никогда не был государственным или муниципальным служащим. По его словам, все изъятое имущество приобреталось на законных основаниях у физических лиц. Как сказано в материалах дела, часть этих объектов являются памятниками культурного наследия, которые Шевцов восстанавливал на собственные средства после их приобретения. Кроме этого в материалах говорится, что Шевцов на доходы от своих активов оказывал материальную помощь бойцам СВО.