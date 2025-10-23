Волгоградская промышленность получит 14 млрд рублей господдержки в 2025 году

На форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA»2025", где свои достижения показали около 90 компаний из 18 регионов России и стран-партнеров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о значительном увеличении государственной поддержки. В 2025 году промышленные предприятия региона получат 14 миллиардов рублей на развитие, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию региона.
Эта сумма станет мощным стимулом для отрасли, которая играет ключевую роль в экономике Волгоградской области, формируя 26% валового регионального продукта и 45% доходов областного бюджета. По прогнозам, к концу 2025 года общий объем промышленного производства превысит 1 триллион рублей.
Андрей Бочаров подчеркнул, что волгоградские предприятия активно работают над технологическим суверенитетом страны, стремясь не только успешно замещать импорт, но и опережать его по качеству производимой продукции. Несмотря на внешние ограничения, регион планирует сохранить 100% индекс промышленного производства благодаря вводу новых мощностей и расширению числа стран-партнеров. Глава региона также отметил растущий интерес к форуму, что делает актуальным создание современного выставочного комплекса.
Особое внимание на форуме уделили подготовке квалифицированных кадров. Волгоградская область станет пилотным регионом для масштабного проекта по обучению специалистов химической отрасли. ВолгГТУ уже открыл шесть новых методических центров, а программа «Профессионалитет» успешно развивает 9 кластеров в колледжах и техникумах, создавая современные мастерские. Это залог стабильного и успешного развития промышленности региона.