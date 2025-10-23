Волгоградская промышленность получит 14 млрд рублей господдержки в 2025 году

Андрей Бочаров подчеркнул, что волгоградские предприятия активно работают над технологическим суверенитетом страны, стремясь не только успешно замещать импорт, но и опережать его по качеству производимой продукции. Несмотря на внешние ограничения, регион планирует сохранить 100% индекс промышленного производства благодаря вводу новых мощностей и расширению числа стран-партнеров. Глава региона также отметил растущий интерес к форуму, что делает актуальным создание современного выставочного комплекса.