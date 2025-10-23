В Воронеже дизель бьет рекорды подорожания третью неделю подряд

Неблагоприятная тенденция для автомобилистов Воронежской области сохраняется: по итогам минувшей недели зафиксирован очередной скачок цен на АЗС региона. Согласно отчету Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты, опубликованному 23 октября подорожали все виды автомобильного топлива. Рост цен варьировался в диапазоне от 0,12% до 0,62%, что продолжает усиливать финансовую нагрузку на владельцев транспорта.
Самым значительным подорожанием третью неделю подряд отметилось дизельное топливо, уверенно удерживающее лидерство. По данным на 20 октября, средняя стоимость одного литра солярки в регионе достигла отметки в 71,54 рубля. Всего за неделю цена взлетела на 44 копейки, а темп роста составил 0,62%.
Неожиданностью для рынка стала вторая позиция в этом рейтинге, которую занял высокооктановый бензин. Стоимость марок АИ-98 и выше увеличилась на 0,2%, что в абсолютном выражении составило 17 копеек. Теперь литр такого топлива обходится воронежцам в среднем в 86,8 рубля вместо прежних 86,63 рубля.
Наименьший, но все же стабильный рост продемонстрировали самые популярные марки бензина. Цена литра АИ-92 за отчетный период выросла на 0,13% (8 копеек) — до 64,08 рубля. Стоимость АИ-95 увеличилась на 0,12% (также на 8 копеек), достигнув уровня 69,32 рубля за литр.