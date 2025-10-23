В Воронеже дизель бьет рекорды подорожания третью неделю подряд

Неблагоприятная тенденция для автомобилистов Воронежской области сохраняется: по итогам минувшей недели зафиксирован очередной скачок цен на АЗС региона. Согласно отчету Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты, опубликованному 23 октября подорожали все виды автомобильного топлива. Рост цен варьировался в диапазоне от 0,12% до 0,62%, что продолжает усиливать финансовую нагрузку на владельцев транспорта.