В новый пакет санкций США вошли Туапсинский НПЗ и Краснодарнефтегаз

Под блокировку попали восемь нефтеперерабатывающих предприятий Роснефти — Рязанский, Саратовский, Самарские, Ачинский, Комсомольский и Туапсинский НПЗ, а также 20 добывающих структур: РН-Юганскнефтегаз, Самаранефтегаз, РН-Краснодарнефтегаз и другие. В санкционном списке также оказались шесть дочерних компаний «Лукойла», в том числе ЛУКОЙЛ-Пермь, ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь и РИТЭК.