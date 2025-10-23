Вторую ветку метро учли в проекте бюджета Свердловской области

В четверг, 23 октября, губернатор Свердловской области Денис Паслер по итогам заседания регионального правительства ответил на вопросы журналистов. Один из них касался будущего второй ветки метро Екатеринбурга.
— В проекте бюджета, который сегодня планируется, предусмотрены документы, связанные с предпроектной и проектной работой, — сказал Денис Паслер. — Пока нет технико-экономического обоснования, и пока нет проекта, как документа, переходить к обсуждению второй части, связанной, со строительством, неразумно, неправильно и невозможно.
Метро Екатеринбурга на данный момент состоит из одной ветки, насчитывающей девять станций. Последняя из них «Чкаловская» была открыта в июле 2012 года.