На границе Башкирии и Татарстана торжественно открыли мост дружбы

«Вам тоже хочу сказать спасибо, — отметил Марат Хуснуллин. — Благодаря нашей совместной работе мы открыли связку Дюртюли — Ачит. Я вчера смотрел сводку по количеству проезжающих машин — 4 тысячи грузовиков. 4 тысячи грузовиков прошло и каждый день прирастает. Дорога ещё несколько месяцев как открыта и уже 4 тысячи грузовиков. Это очень хороший показатель. Но и, Роман Витальевич, за вами вопрос расширения от Уфы до Дюртюлей. Нам эту трассу тоже нужно расширять, чтобы жители Уфы могли как можно быстрее по трехполосной дороге доехать и дальше по М-12».