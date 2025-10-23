На границе Башкирии и Татарстана торжественно открыли мост дружбы

Старт движению в режиме видеосвязи дал заместитель премьер-министра правительства России Марат Хуснуллин. Он отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в стране.
«Правительством актуализирован план дорожной деятельности на период до 2030 года и с прогнозом до 2036 года. Стратегическая задача — обеспечить бесшовную логистику в рамках опорной сети, чтобы как можно больше наших граждан могли воспользоваться качественными дорогами», — сказал вице-премьер правительства России.
Радий Хабиров отметил, что мост через реку Ик символизирует братскую дружбу между Татарстаном и Башкортостаном.
"Мы хотим сегодня передать сердечную благодарность от жителей Башкортостана, Марат Шакирзянович, вам, за масштабы дорожного строительства. Мы благодарим нашего Президента, Правительство. Таких темпов дорожного строительства, таких масштабов мы не знали, поэтому за это низкий поклон от наших жителей и огромное спасибо.
То, что касается этого замечательного моста. Это не только грузоперевозки, деловая активность, это мост братской дружбы двух республик. Он очень символичен, там живут семьи, тут живут семьи, все уже давно переженились, все родные, близкие. Поэтому у нас сегодня настоящая, такая большая радость. Этот мост мы построили на год раньше. Роман Витальевич (Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства — прим. авт.), спасибо за такое правильное финансирование", — сказал Радий Хабиров в своем выступлении.
Вице-премьер российского правительства отметил, что между Башкортостаном и Татарстаном всегда была добрая соревновательность.
«Вам тоже хочу сказать спасибо, — отметил Марат Хуснуллин. — Благодаря нашей совместной работе мы открыли связку Дюртюли — Ачит. Я вчера смотрел сводку по количеству проезжающих машин — 4 тысячи грузовиков. 4 тысячи грузовиков прошло и каждый день прирастает. Дорога ещё несколько месяцев как открыта и уже 4 тысячи грузовиков. Это очень хороший показатель. Но и, Роман Витальевич, за вами вопрос расширения от Уфы до Дюртюлей. Нам эту трассу тоже нужно расширять, чтобы жители Уфы могли как можно быстрее по трехполосной дороге доехать и дальше по М-12».
Алексей Песошин в свою очередь поблагодарил Президента России и Правительство страны за поддержку в реализации масштабных проектов по модернизации дорожной инфраструктуры.
«Сегодня мы открываем еще один важный для Татарстана и Башкортостана объект — обновленный мостовой переход через реку Ик. Для тысяч людей и бизнеса наших республик — это жизненно необходимая артерия. Новый мост повысит безопасность передвижения наших жителей и сократит время в пути. Особая благодарность Правительству Республики Башкортостан, строителям, проектировщикам, всем, кто работал на этом объекте. Благодаря вам этот мост снова в строю и служит на благо людей, укрепляя наши экономические и дружеские связи», — подчеркнул премьер-министр Татарстана.
Мост, расположенный на границе Башкортостана и Татарстана, построен в 1948 году. С 2016 года движение грузового транспорта здесь было ограничено, с июля 2023 года аварийный мост был полностью закрыт. В 2024 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь стартовали восстановительные работы. В ходе реконструкции на мостовом переходе через реку Ик был произведен демонтаж старого аварийного сооружения и строительство нового моста с новыми опорами. Построены полосы безопасности, новые барьерные и перильные ограждения, искусственное электроосвещение. Протяженность мостовой железобетонной конструкции составила 238,5 м, ширина проезжей части — 7 м. Стоимость строительства моста, который завершили досрочно на один год, составила 975 млн рублей.
Мост через реку Ик называют также самым «длинным» мостом страны — поездка по нему занимает около двух часов. Причина проста: пересекая мост, попадаешь сразу в другой часовой пояс. В Татарстане действует московское время, тогда как Башкортостан опережает его на два часа.