SBS Consulting: из-за санкций ЕС с АвтоВАЗом прекратит работу часть поставщиков

В нем также отмечается, что решение ввести санкции против Максима Соколова было принято из-за того, что в «АвтоВАЗе» было создано структурное подразделение для поддержки сотрудников, участвующих в СВО, и членов их семей. В частности, бойцам предоставляют различные льготы, в том числе машины. Их обслуживание также покрывается компанией.