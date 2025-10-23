Статистики сообщили об изменении цен на продукты и бензин

Башкирия действительно радует в этом году высокими урожаями, перепроизводством основных видов сельхозпродукции и самое главное тем, что республика полностью закрывает свои потребности по тому же зерну, сахару, масличным и другим культурам. Уборочную кампанию по всем культурам в республике планируется завершить в течение ближайших двух недель.