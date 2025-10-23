Статистики сообщили об изменении цен на продукты и бензин

По информации Башстата на 20 октября, в республике снизились цены на куры, сосиски, сардельки, сыры, макароны, творог, свеклу, лук, свинину, мороженую рыбу, свежую капусту, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, вермишель, сахар. За неделю они стали дешевле на 0,45 — 1,13 процента.
И, наоборот, наблюдается повышение цен на шлифованный рис, все виды колбас, мясные консервы для детского питания, пшено, сметану, гречневую крупу, соль, молоко, подсолнечное масло, яйца, свежие помидоры, огурцы, морковь, бананы, маргарин, чай, яблоки, баранину и другие продукты. За неделю их стоимость выросла на 0,1 — 8,28 процента.
Неизменной за это время осталась стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — в среднем 92,78 рубля за килограмм.
Кроме того, статистики региона зафиксировали некоторое удорожание нескольких марок бензина и дизтоплива. За неделю они выросли на 0,14 — 0,53 процента.
Как ранее сообщал Башинформ, урожай зерна в Башкирии превысил прошлогодние показатели. В целом аграрии республики планируют получить в этом году почти 3,8 млн зерна в бункерном весе, рекордные около 1 млн тонн масличных культур, порядка 2 млн тонн сахарной свеклы.
Башкирия действительно радует в этом году высокими урожаями, перепроизводством основных видов сельхозпродукции и самое главное тем, что республика полностью закрывает свои потребности по тому же зерну, сахару, масличным и другим культурам. Уборочную кампанию по всем культурам в республике планируется завершить в течение ближайших двух недель.