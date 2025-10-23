ЕС ввел санкции против челябинского поставщика станков

Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, добавив в список челябинскую компанию «Битван» — поставщика промышленного оборудования с числовым программным управлением. Ограничительные меры вступят в силу с 12 ноября.
Новые ограничения затронут 45 компаний из России, Индии, Китая и Таиланда, включая тех, кто помогает обходить предыдущие санкции. Среди них «Соллерс», Evraz, «АвтоВАЗ», судостроительный комплекс «Звезда» и другие предприятия в сферах электроники, логистики и машиностроения.
Челябинская «Битван» специализируется на поставках и обслуживании оборудования с ЧПУ для обработки металла и выступает единственным официальным представителем в России китайского завода Z-MaT.
Ранее ЕС ввел 18-й пакет санкций, затронувший российские нефтехимические компании. В Челябинске под санкциями уже оказались несколько производителей металлопродукции.