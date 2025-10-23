ЕС ввел санкции против челябинского поставщика станков

Новые ограничения затронут 45 компаний из России, Индии, Китая и Таиланда, включая тех, кто помогает обходить предыдущие санкции. Среди них «Соллерс», Evraz, «АвтоВАЗ», судостроительный комплекс «Звезда» и другие предприятия в сферах электроники, логистики и машиностроения.