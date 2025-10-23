Обманутые дольщики из Воронежской области получат ключи от квартир

Кроме того, в документах не получило отражение наличие в постройке нежилых помещений. Ни в проектной, ни в разрешительной документации речи о них не шло, В итоге в феврале 2025 года компанию оштрафовали за это на 200 тысяч рублей. По факту публикации недостоверной проектной декларации, а также непредоставления отчетности об участии в долевом строительстве были возбуждены административные дела. А позднее — уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.