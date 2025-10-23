Обманутые дольщики из Воронежской области получат ключи от квартир

Региональная инспекция государственного строительного надзора выдала застройщику ООО «Капитель» заключение о соответствии объекта проектной документации.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Теперь дольщики наконец-то смогут получить ключи. Еще часть квартир уйдет детям-сиротам в рамках исполнения государственных контрактов. В процессе строительства многоэтажки, напомним, были выявлены серьезные нарушений. В феврале текущего года проведенная проверка подтвердила нецелевое использование средств дольщиков. Речь шла о сумму в 26,9 миллиона рублей. Оказалось, что застройщик заключал договоры долевого участия без открытия эскроу-счетов.
Кроме того, в документах не получило отражение наличие в постройке нежилых помещений. Ни в проектной, ни в разрешительной документации речи о них не шло, В итоге в феврале 2025 года компанию оштрафовали за это на 200 тысяч рублей. По факту публикации недостоверной проектной декларации, а также непредоставления отчетности об участии в долевом строительстве были возбуждены административные дела. А позднее — уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, что последняя предполагает реальное лишение свободы на срок до десяти лет. Благодаря совместным действиям инспекции Госстройнадзора, прокуратуры, Следственного комитета и регионального министерства строительства, часть нецелевых средств была возмещена, что позволило завершить долгострой. В ближайшее время долгожданные ключи от новых квартир получат 46 участников долевого строительства, пострадавших в процессе возведения объекта, а также 25 детей-сирот. Ввод четвертой секции запланирован на первый квартал будущего года, а пятой — на второй.
«Вопрос завершения строительства находится на контроле Инспекции, прокуратуры Воронежской области, СУ СК России по Воронежской области и Минстроя Воронежской области. В результате ключи получат оставшиеся 63 дольщика (61 квартира и два нежилых помещения)», — сообщили в правительстве Воронежской области.
Начиная с 2020 года строительная компания заключила 109 договоров на участие в долевом строительстве. Один — на нежилое помещение, остальные — на квартиры.