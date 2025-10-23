Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обманутые дольщики из Воронежской области получат ключи от квартир

В поселке Хохольский завершено строительство жилого дома на улице Спортивной, ввод которого в эксплуатацию неоднократно откладывался с 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

Региональная инспекция государственного строительного надзора выдала застройщику ООО «Капитель» заключение о соответствии объекта проектной документации.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Теперь дольщики наконец-то смогут получить ключи. Еще часть квартир уйдет детям-сиротам в рамках исполнения государственных контрактов. В процессе строительства многоэтажки, напомним, были выявлены серьезные нарушений. В феврале текущего года проведенная проверка подтвердила нецелевое использование средств дольщиков. Речь шла о сумму в 26,9 миллиона рублей. Оказалось, что застройщик заключал договоры долевого участия без открытия эскроу-счетов.

Кроме того, в документах не получило отражение наличие в постройке нежилых помещений. Ни в проектной, ни в разрешительной документации речи о них не шло, В итоге в феврале 2025 года компанию оштрафовали за это на 200 тысяч рублей. По факту публикации недостоверной проектной декларации, а также непредоставления отчетности об участии в долевом строительстве были возбуждены административные дела. А позднее — уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, что последняя предполагает реальное лишение свободы на срок до десяти лет. Благодаря совместным действиям инспекции Госстройнадзора, прокуратуры, Следственного комитета и регионального министерства строительства, часть нецелевых средств была возмещена, что позволило завершить долгострой. В ближайшее время долгожданные ключи от новых квартир получат 46 участников долевого строительства, пострадавших в процессе возведения объекта, а также 25 детей-сирот. Ввод четвертой секции запланирован на первый квартал будущего года, а пятой — на второй.

«Вопрос завершения строительства находится на контроле Инспекции, прокуратуры Воронежской области, СУ СК России по Воронежской области и Минстроя Воронежской области. В результате ключи получат оставшиеся 63 дольщика (61 квартира и два нежилых помещения)», — сообщили в правительстве Воронежской области.

Начиная с 2020 года строительная компания заключила 109 договоров на участие в долевом строительстве. Один — на нежилое помещение, остальные — на квартиры.