В Омске построят многоэтажку возле трамвайного кольца

В Ленинском округе Омска построят многоквартирный дом средней этажности. Он будет располагаться возле трамвайного кольца в районе улиц Котельникова, Труда, Лобкова и 10-й Ленинской, а его площадь составит 28,5 тыс. кв. м. Проектом займётся компания «Строим город».
Как сообщил РБК Омск директор компании «Строим город» Антон Шевченко, точной даты начала строительных работ пока что нет.
Городская администрация уже дала фирме разрешение на подготовку документов, которые необходимы для внесения изменений в проект планировки территории округа. Теперь до конца четвёртого квартала текущего года организации необходимо провести инженерно-геодезические изыскания.