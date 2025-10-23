В Омске построят многоэтажку возле трамвайного кольца

В Ленинском округе Омска построят многоквартирный дом средней этажности. Он будет располагаться возле трамвайного кольца в районе улиц Котельникова, Труда, Лобкова и 10-й Ленинской, а его площадь составит 28,5 тыс. кв. м. Проектом займётся компания «Строим город».