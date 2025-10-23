Техника, удобрения, продукты питания. Бизнесу Буркина-Фасо представили потенциал Беларуси

23 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Презентация промышленного и сельскохозяйственного потенциала Беларуси для представителей деловых кругов Буркина-Фасо, которые находятся в эти дни с визитом в Москве, состоялась в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Об этом БЛТА сообщили в пресс-службе белорусской дипмиссии.
«Советник-посланник посольства Беларуси Дарья Шманай отметила активизацию работы нашей страны с государствами Африканского континента. Белорусский дипломат выразила надежду, что развитие В2 В контактов положительно скажется на показателях двусторонней торговли. Собравшимся представителям бизнес-сообщества Буркина-Фасо была презентована информация о ведущих белорусских машиностроительных предприятиях, производящих всю линейку техники», — рассказали в пресс-службе.
Буркинийским деловым кругам также была представлена информация о практических наработках Беларуси в сфере сельского хозяйства с акцентом на производимые молочные и мясные продукты питания. Презентованы сведения о выпускаемых в Беларуси кормах и добавках для животных, об удобрениях, которые могут использоваться для повышения урожайности почв.
По словам советника-посланника посольства Буркина-Фасо в России Флориана Тинганде Бугумы, в его стране идет работа над обеспечением продовольственной безопасности. Буркинийский дипломат выразил мнение, что белорусский опыт в данном вопросе может быть полезен.
Представителями деловых кругов Буркина-Фасо также был проявлен интерес к возможностям сотрудничества с Беларусью в сфере культуры и образования. -0-