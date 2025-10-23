Техника, удобрения, продукты питания. Бизнесу Буркина-Фасо представили потенциал Беларуси

Буркинийским деловым кругам также была представлена информация о практических наработках Беларуси в сфере сельского хозяйства с акцентом на производимые молочные и мясные продукты питания. Презентованы сведения о выпускаемых в Беларуси кормах и добавках для животных, об удобрениях, которые могут использоваться для повышения урожайности почв.