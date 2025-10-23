Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры. По его словам, в стране «выбили практически всю газовую систему», власти не были к этому готовы.