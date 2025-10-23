Ричмонд
Эксперт Трепольский: можно заработать 22 тыс. руб. на совете Минфина

Специалист прокомментировал рекомендации замминистра финансов Алексея Моисеева о вложениях в рублевые депозиты и золото.

Источник: Аргументы и факты

Россияне со средними сбережениями могут получить дополнительный доход до 22 тысяч рублей в 2026 году, следуя адаптированной стратегии Минфина. Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский сообщил об этом «Газете.Ru».

Он прокомментировал рекомендации замминистра финансов Алексея Моисеева о вложениях в рублевые депозиты и золото.

«Для средней суммы сбережений в 145 тыс. рублей основной приоритет должен быть отдан ликвидности и минимизации комиссий. Вкладывать существенную долю в золото, особенно в слитки, нецелесообразно из-за высокой разницы между ценой покупки и продажи, которая может “съесть” весь потенциальный доход», — сказал Трепольский.

Эксперт считает, что подход Минфина должен быть модифицирован. Он предложил распределить 85% из 145 тыс. рублей в рублевые инструменты и 15% — в золото. Такой инвестпортфель может принести доход от 18 до 22 тысяч рублей за 2026 год.

Эксперт пояснил, что пессимистичный сценарий предполагает умеренное снижение ключевой ставки и невысокий рост золота, а оптимистичный — сохранение высоких ставок по депозитам и сильный рост цен на золото. При этом Трепольский подчеркнул, что для крупных сумм от 1 миллиона рублей оригинальная стратегия Минфина с равным распределением между рублями и золотом остается более эффективной.

Ранее инвестор Федор Сидоров назвал золото самым надёжным активом при нестабильности.