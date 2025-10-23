Эксперт Трепольский: можно заработать 22 тыс. руб. на совете Минфина

Эксперт пояснил, что пессимистичный сценарий предполагает умеренное снижение ключевой ставки и невысокий рост золота, а оптимистичный — сохранение высоких ставок по депозитам и сильный рост цен на золото. При этом Трепольский подчеркнул, что для крупных сумм от 1 миллиона рублей оригинальная стратегия Минфина с равным распределением между рублями и золотом остается более эффективной.