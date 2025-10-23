Ричмонд
Депутат Бессараб рассказала о мерах совершенствования маткапитала

Парламентарий предложила расширить семьям программу маткапитала и дифференцировать по количеству детей.

Источник: Аргументы и факты

Необходимо расширить программу материнского капитала и дифференцировать выплаты в зависимости от количества детей в семье. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала эту позицию в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат предложила сохранить маткапитал для первого ребенка, поскольку это помогает молодым семьям решить жилищный вопрос. При этом она отметила важность введения дополнительной поддержки для семей с тремя и более детьми.

Бессараб подчеркнула, что в настоящее время помощь многодетным семьям оказывается в основном на региональном уровне. По ее словам, такая практика демонстрирует высокую значимость подобных мер для населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать программу маткапитала.