Депутат Бессараб рассказала о мерах совершенствования маткапитала

Необходимо расширить программу материнского капитала и дифференцировать выплаты в зависимости от количества детей в семье. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала эту позицию в разговоре с «Лентой.ру».
Депутат предложила сохранить маткапитал для первого ребенка, поскольку это помогает молодым семьям решить жилищный вопрос. При этом она отметила важность введения дополнительной поддержки для семей с тремя и более детьми.
Бессараб подчеркнула, что в настоящее время помощь многодетным семьям оказывается в основном на региональном уровне. По ее словам, такая практика демонстрирует высокую значимость подобных мер для населения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать программу маткапитала.