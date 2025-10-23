Депутат Бессараб рассказала о мерах совершенствования маткапитала

Необходимо расширить программу материнского капитала и дифференцировать выплаты в зависимости от количества детей в семье. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала эту позицию в разговоре с «Лентой.ру».