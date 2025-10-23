Инвестстратег Бахтин рассказал, сколько доллар будет стоить в ноябре

Бахтин отметил, что на курс негативно влияют ухудшающийся баланс импорта и экспорта, а также сезонное увеличение бюджетных расходов и потребительских трат в последние месяцы года. Специалист прогнозирует дальнейшее снижение курса рубля к концу года до уровня 85−88 рублей за доллар.