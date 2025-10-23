Ричмонд
Инвестстратег Бахтин рассказал, сколько доллар будет стоить в ноябре

Эксперт отметил, что на курс негативно влияют ухудшающийся баланс импорта и экспорта.

Источник: Аргументы и факты

Курс доллара в ноябре может достичь 84 рублей. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег Александр Бахтин.

По словам эксперта, текущее укрепление рубля связано с налоговым периодом, когда экспортеры продают валюту для расчетов с бюджетом. Однако после завершения фискальных платежей в начале ноября национальная валюта может начать дешеветь.

Бахтин отметил, что на курс негативно влияют ухудшающийся баланс импорта и экспорта, а также сезонное увеличение бюджетных расходов и потребительских трат в последние месяцы года. Специалист прогнозирует дальнейшее снижение курса рубля к концу года до уровня 85−88 рублей за доллар.

Ранее эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что можно заработать 22 тыс. руб. на совете Минфина.