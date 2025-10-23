Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия может потерять более 100 млрд евро в случае конфискации активов РФ

Берлин понесёт огромные потери после конфискации российских активов, так как именно Германия инвестировала в РФ больше, чем любая другая страна, сказал немецкий эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Около 100 миллиардов евро немецких активов могут оказаться под угрозой, если Европейский союз примет решение направить замороженные российские средства на финансирование Киева. Об этом сообщил председатель Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью агентству DPA.

«Германия инвестировала в РФ больше, чем любая другая страна. Поэтому именно она понесёт самые большие потери, если средства российского Центрального банка будут использованы для закупки оружия Украине», — рассказал он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил использовать находящиеся в Европе российские активы в качестве обеспечения кредита для Украине на закупку оружия. При этом Берлин подчёркивает, что вооружение должно закупаться исключительно в Европе.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова накануне подчеркнула, что Москва не оставит без ответа передачу Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов.

Агентство Bloomberg пишет, что США в данный момент воздерживаются от поддержки инициативы ЕС по расширенному использованию замороженных активов РФ для финансирования Киева.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше