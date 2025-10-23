Германия может потерять более 100 млрд евро в случае конфискации активов РФ

Около 100 миллиардов евро немецких активов могут оказаться под угрозой, если Европейский союз примет решение направить замороженные российские средства на финансирование Киева. Об этом сообщил председатель Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью агентству DPA.
«Германия инвестировала в РФ больше, чем любая другая страна. Поэтому именно она понесёт самые большие потери, если средства российского Центрального банка будут использованы для закупки оружия Украине», — рассказал он.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил использовать находящиеся в Европе российские активы в качестве обеспечения кредита для Украине на закупку оружия. При этом Берлин подчёркивает, что вооружение должно закупаться исключительно в Европе.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова накануне подчеркнула, что Москва не оставит без ответа передачу Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов.
Агентство Bloomberg пишет, что США в данный момент воздерживаются от поддержки инициативы ЕС по расширенному использованию замороженных активов РФ для финансирования Киева.