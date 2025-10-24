В новосибирской фармацевтической компании Renewal произошли изменения в высшем руководстве

Согласно сведениям Rusprofile, АО «ПФК Обновление» было основано в Новосибирской области в 2002 году. В числе прежних учредителей упоминается Людмила Калустова, однако информация о текущих владельцах компании в ЕГРЮЛ отсутствует. Данная компания, специализирующаяся на производстве лекарственных препаратов для медицинского использования, в 2021 году получила прибыль в размере 1,4 миллиарда рублей при объеме выручки в 9 миллиардов рублей. Более поздние финансовые результаты в отчетности отсутствуют. По информации, предоставленной компанией, ее выручка за 2024 год составила 17,3 миллиарда рублей.