В новосибирской фармацевтической компании Renewal произошли изменения в высшем руководстве

Дмитрий Грисюк, занимавший пост генерального директора АО «ПФК Обновление», предприятия, выпускающего медикаменты, биологически активные добавки и изделия медицинского назначения под маркой Renewal, покинул свой пост. Он руководил компанией в течение последних двух с половиной лет.

Источник: Сиб.фм

Как следует из данных системы Rusprofile, Дмитрий Грисюк, возглавивший фармацевтическую компанию Renewal весной 2023 года, больше не является ее генеральным директором. Начиная с 22 октября, новым руководителем производителя лекарственных средств назначен Владимир Гречкин, ранее занимавший должность исполнительного директора в этой же организации.

Согласно сведениям Rusprofile, АО «ПФК Обновление» было основано в Новосибирской области в 2002 году. В числе прежних учредителей упоминается Людмила Калустова, однако информация о текущих владельцах компании в ЕГРЮЛ отсутствует. Данная компания, специализирующаяся на производстве лекарственных препаратов для медицинского использования, в 2021 году получила прибыль в размере 1,4 миллиарда рублей при объеме выручки в 9 миллиардов рублей. Более поздние финансовые результаты в отчетности отсутствуют. По информации, предоставленной компанией, ее выручка за 2024 год составила 17,3 миллиарда рублей.